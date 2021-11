La mise à jour 2.0 d’Animal Crossing ajoute des recettes de nourriture accrocheuses

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Il y a un an, Animal Crossing: New Horizons nous offrait l’opportunité alléchante d’imiter quelque chose que nous ne pouvions pas faire dans la vraie vie : sortir. Maintenant, la nouvelle mise à jour 2.0 permet également à certains d’entre nous une expérience indirecte que nous ne pouvons pas atteindre IRL. À savoir, vous pouvez désormais préparer des repas dignes d’Instagram, même si vous êtes en fait un cuisinier qui met parfois le feu aux pâtes. (Ne demandez pas.)

Si vous avez téléchargé la nouvelle mise à jour d’Animal Crossing aujourd’hui, vous pouvez vous rendre sur Nook Stop pour déverrouiller le mécanicien de cuisine, puis acheter plus de recettes à Nook’s Cranny. Si vous avez les ingrédients – et c’est un grand si – alors vous pouvez commencer à préparer vos repas dans votre kitchenette.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Jusqu’à présent, j’ai débloqué des aliments de base comme du pain, des crêpes, des gnocchis, du curry de tomates et des cupcakes. Certaines recettes semblent plus saisonnières, comme le gâteau aux carottes, le potage aux carottes et le sandwich bagel à la citrouille. Ce ne sont pas aussi réalistes que les repas dans, disons, Deathloop, mais je suis charmé par la douceur avec laquelle ils sont rendus dans le style artistique Animal Crossing. J’aime aussi le fait que de nombreux plats vont au-delà des toasts au beurre génériques et des spaghettis à la marinara. Les recettes sont particulièrement alléchantes étant donné que mon représentant de l’île n’a mangé que des pommes et un petit gâteau d’anniversaire occasionnel pendant une année entière.

Malheureusement, les smoothies aux pommes sont la seule chose que je peux « cuisiner » en ce moment. Beaucoup de recettes exigent que je fasse de la farine et du sucre, qui ne peuvent être transformés que si vous avez un approvisionnement en canne à sucre et en blé. Ni l’un ni l’autre n’existe sur mon île ou dans le magasin local de Leif. Ce que j’ai de plus proche, ce sont les mauvaises herbes envahissantes qui ressemblent exactement à du blé, et elles me narguent. Je vais voir si le fait d’aller à Harv’s Island, une ancienne destination photo devenue centre commercial, résout le problème, ou je harcèle le personnel de Kotaku pour qu’il me laisse entrer sur leurs îles. D’une manière ou d’une autre, cette belle corbeille à pain sera à moi.

G/O Media peut toucher une commission

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Pour répondre à votre question brûlante : Oui, vous pouvez manger les plats que vous créez dans votre cuisine. J’ai dépensé deux pommes pour créer un smoothie aux pommes, et le boire a restauré deux unités de plénitude. Cependant, les aliments ne s’empilent pas, il est donc toujours plus efficace de manger vos fruits sans toutes les étapes supplémentaires.

Honnêtement, le mécanicien de cuisine est aussi amusant que le mécanicien d’artisanat. Autant dire : pas très. Mais bon, dans ce cas, il s’agit de la destination, pas du voyage. Le véritable attrait réside dans ma capacité à montrer toutes mes créations alléchantes à mes amis. Ce que je ferai, une fois que j’aurai fini de désherber toute mon île jusqu’à ce qu’elle soit adaptée aux yeux humains.