La mise à jour 2.0 d’Animal Crossing apporte des roches de fragments d’étoiles rares

Eh bien, c’est une belle surprise. Les gens explorent la grande nouvelle mise à jour d’Animal Crossing depuis hier soir, car le patch a été mis en place tôt. Déjà, la communauté a trouvé de l’or. Il s’avère que vous pouvez désormais visiter un type d’île qui contient un type de roche spécial et jamais vu auparavant.

Normalement, vous n’obtenez des fragments d’étoiles qu’après avoir vu une pluie de météores, un événement rare dans le ciel nocturne de New Horizons. Parfois, vous aurez de la chance et attraperez des étoiles filantes errantes qui se retrouveront ensuite sous forme de fragments d’étoiles le long de votre plage le lendemain matin. Mais ce n’est pas exactement une chose de tous les jours, et rester assis là avec des stars de l’agriculture peut être un peu ennuyeux.

Dans le patch 2.0 de novembre, New Horizons présente de tout nouveaux types d’îles que vous pouvez visiter, si vous vous rendez à Dodo Airlines et prenez le bateau de Kapp’n. Vine Island, par exemple, vous permet de grimper sur les nouvelles plantes vertes et de profiter de la mousse éclatante. C’est cool.

Mais si vous êtes très chanceux, vous pourriez avoir une île où la roche vous offre quelque chose de bien mieux que des cloches ou des pépites. Il est possible d’acquérir des fragments d’étoiles colorées simplement en frappant le rocher de l’île, comme vous pouvez le voir dans ce tweet viral de @bloomsacnh.

Les fans prétendent que votre première île Kapp’n est scénarisée, il est donc possible que cela prenne un certain temps avant que vous puissiez trouver une île de fragments d’étoiles. Mais c’est un gros problème. Habituellement, les fans voyagent vers d’autres îles, sinon piratent leurs jeux pour obtenir et afficher des fragments d’étoiles. À un moment donné, il était possible de pirater des arbres et des buissons pour qu’ils contiennent des fragments d’étoiles, jusqu’à ce que Nintendo corrige cela.

Donc, pour Nintendo, non seulement cela offre une belle surprise aux joueurs dévoués, mais c’est aussi écouter ce que les fans disent qu’ils veulent. Vous savez, ce qu’ils veulent quand ils ne cherchent pas Brewster et Gyroids.