La mise à jour 2.0 d’Animal Crossing contient des centaines de nouveaux articles sympas

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Depuis que Nintendo a annoncé Animal Crossing: la grande mise à jour 2.0 de New Horizons, les joueurs se sont efforcés de constituer leurs réserves de Nook Mile en sachant que de bonnes choses étaient en magasin. Maintenant, la mise à jour est en ligne et ils ont été récompensés par de nombreuses nouveautés intéressantes comme de meilleures coiffures, des meubles d’extérieur et des guirlandes lumineuses, ce qui fait enfin du Nook Stop une priorité.

Après la mise en ligne inattendue de la mise à jour 2.0 d’ACNH la nuit dernière, les joueurs ont découvert un tas de nouveaux éléments ajoutés au jeu. Sur la base d’une datamine récente, Animal Crossing World spécule qu’il en existe environ 9 000 nouveaux, y compris des variantes de couleur. Certains d’entre eux sont achetés avec des cloches, tandis que d’autres ne peuvent être acquis qu’en échangeant des Nook Miles.

La première place pour cette dernière catégorie va sans doute aux guirlandes lumineuses, les décorations extérieures que les joueurs demandent depuis des lustres, et vont même jusqu’à les peindre sur les murs ou les modifier en photographies d’îles. Maintenant, ils sont enfin là, et pour 2 400 Nook Miles, ils peuvent être à vous.

Les nouvelles pergolas et gazebos sont également de premier ordre. En fait, il existe toute une série de nouveaux meubles d’extérieur comprenant des bancs de parc ornés, des wagons à ballons, des manèges de carnaval et de nombreuses autres pièces décoratives pour les places insulaires des joueurs. La liste est longue, et chaque élément représentant en moyenne quelques milliers de miles, il ne faudra pas longtemps aux joueurs pour épuiser leurs réserves.

Vous voulez faire un parc éolien à énergie durable ? Vous pouvez le faire maintenant (oiseaux RIP). Envie de transformer votre île en panneau solaire géant ? Fonce.

Mais il y a aussi de nouveaux éléments que vous pouvez acheter avec des cloches, comme des épées et des sacs à dos en peluche.

En fait, il existe un tout nouvel ensemble d’éléments de château que vous pouvez utiliser pour devenir complètement médiéval ou, si vous préférez, reconstituer Reign of Fire. Mais les choses ne sont pas bon marché. La tour du château, en particulier, compte 250 000 cloches. Mais pour quoi d’autre avez-vous économisé tout cet argent si ce n’est pour cela.

Les variantes spécifiques de chaque nouvel élément apparaissant dans les kiosques Nook des joueurs seront bien sûr différentes. Certains reçoivent des pergolas roses. D’autres deviennent brunes. Heureusement, vous pouvez toujours échanger avec des amis et des étrangers pour obtenir les versions spécifiques que vous souhaitez. Le but de l’ACNH, après tout, est que la consommation ostentatoire rapproche les gens. Et avec la pléthore de nouveaux éléments dans la mise à jour massive 2.0 du jeu, il semble prêt à le faire maintenant plus que jamais.