La mise à jour 2.0 de Returnal vous permettra de suspendre le jeu PS5

Cela n’a pris que 179 cycles réels, mais Returnal, le clip musical Blue Öyster Cult le plus brillant de l’histoire, vous permettra enfin de fermer le jeu sans effacer votre progression. Le développeur Housemarque a révélé la nouvelle d’une option « suspendre le jeu » – la fonctionnalité la plus demandée par les fans – dans une vidéo détaillant une grande mise à jour 2.0 pour l’une des exclusivités PlayStation 5 de cette année. Aussi : mode photo.

Returnal, qui a fait ses débuts sur PS5 en avril, fait partie de la foule solitaire des jeux de nouvelle génération uniquement. Vous incarnez un astronaute, échoué sur une exoplanète hostile après un crash. Vous apprenez rapidement que la planète est affligée par une boucle temporelle Edge of Tomorrow, vous devez donc vous frayer un chemin – à la manière d’un roguelike – vers la sécurité, principalement à travers des séquences de tir à la troisième personne zippées et lourdes de plates-formes. Les critiques ont tout loué, de ses effets de particules époustouflants à son utilisation vraiment unique du retour haptique, mais les joueurs ont trouvé le système de sauvegarde du jeu – ou plutôt l’absence totale d’un système – complètement exaspérant.

Vous voyez, les courses dans Returnal peuvent facilement durer plusieurs heures, en particulier si vous êtes le type de joueur qui peigne méticuleusement chaque chambre pour les mises à niveau. Vous pouviez débloquer des améliorations permanentes, comme de nouvelles armes ou un grappin, entre les courses, mais il n’y avait aucun moyen de préserver la progression de toute course sur laquelle vous étiez actuellement. Passer à un autre jeu ? Perdez votre course. Éteignez votre PS5 ? Perdez votre course.

Le mot officiel de Housemarque à ce sujet était que vous pouviez simplement mettre votre PS5 en mode repos, mais même ce n’était pas une panacée: si vous aviez activé les mises à jour automatiques sur votre console – comme vous devriez, car c’est une fonctionnalité assez pratique – alors Returnal se fermerait automatiquement, éliminant votre progression. (J’ai appris cela à la dure, à mi-chemin d’une course que j’ai décrite à l’époque comme celle pour laquelle j’avais «un bon pressentiment».)

Les opposants ont soutenu que le manque flagrant d’options de sauvegarde de Returnal augmentait la tension et préservait l’intention de Housemarque de créer un jeu implacablement difficile.

En mai, Mikael Haveri de Housemarque a déclaré au journaliste d’Axios Stephen Totilo que le studio recherchait « très activement » une solution, mais s’est refusé à fournir des détails, par exemple un calendrier. Housemarque avait été en grande partie silencieux à ce sujet depuis.

Comment suspendre votre jeu dans Returnal

Maintenant, il existe une solution, disponible après la mise à jour de 10,8 Go d’aujourd’hui. Es-tu prêt? Pop ouvrir le menu de pause. Sélectionnez « suspendre le cycle ». Voila ! Beaucoup plus simple que certaines des solutions suggérées par les fans, y compris la possibilité de suspendre le jeu uniquement dans diverses salles sécurisées et stations de guérison.

Il y a cependant quelques règles de base : vous ne pouvez suspendre qu’un run à la fois. Et lorsque vous reprenez là où vous vous étiez arrêté, les données de sauvegarde mises en cache sont éliminées. (Mauvaises nouvelles pour tous ceux qui espèrent spammer cette fonctionnalité à des fins de sauvegarde.) En la testant ce matin, j’ai découvert que vous deviez d’abord nettoyer une pièce d’ennemis; si des ennemis sont à proximité, l’option « suspendre le cycle » est grisée.

Sinon, j’ai trouvé que cela fonctionne à merveille. Et vous ne revenez pas au début de la chambre dans laquelle vous avez suspendu le jeu : vous commencez dans la position exacte où vous vous êtes arrêté. Et Returnal continue de démarrer à froid – le temps écoulé entre le clic sur la vignette du tableau de bord et la lecture réelle – en moins de 15 secondes.

La mise à jour 2.0 de Returnal ajoute également un mode photo, idéalement à temps pour la saison des jeux de l’année, lorsque les critiques devront inclure des captures d’écran de ce jeu brillant et magnifique dans leurs rafles.