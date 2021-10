La mise à jour 2.2 de Genshin Impact apporte un nouvel emplacement, un nouveau personnage et plus plus tard ce mois-ci

Genshin Impact va bientôt recevoir une baisse de contenu assez énorme grâce au lancement de version 2.2 et le jeau périlleux labyrinthe du brouillard mise à jour, qui devrait arriver dans le jeu le 13 octobre.

Selon une nouvelle mise à jour sur le blog PlayStation, le développeur miHiYo doit publier une mise à jour qui présente l’emplacement final dans les six îles principales d’Inazuma, ainsi qu’un nouveau personnage jouable appelé Thoma, et quelques nouveaux défis et mini -les jeux aussi.

C’est donc une mise à jour assez substantielle, comme l’explique le directeur technique du studio Zhenzhong Yi dans un communiqué de presse :

“L’île de Tsurumi, la dernière grande île d’Inazuma, est enfin ouverte aux voyageurs avec la version 2.2. L’île est enveloppée d’un épais brouillard, et les joueurs peuvent facilement se perdre et rencontrer des défis sans précédent en explorant cette zone”, explique le développeur.

“Les Rifthounds et les Rifthound Whelps sont de dangereuses bêtes furtives qui se cachent dans le brouillard, attendant de lancer une attaque sournoise. Lorsqu’une attaque frappe un personnage, tous les membres du groupe seront affectés par le statut ‘Corrosion’ et perdront continuellement des HP, peu importe s’ils’ être blindé ou non.”

En plus de nouvelles mécaniques délicates comme celle-ci, les joueurs peuvent également s’attendre à ce que Thoma – “le “réparateur” populaire qui a fait ses débuts dans l’histoire d’Inazuma” – devienne un nouveau personnage jouable.

“Thoma est titulaire d’une Pyro Vision et brandit une arme d’hast comme arme. Il est également un coéquipier fiable au combat, offrant une défense solide et des buffs”, note le communiqué de presse. “Les joueurs peuvent le recruter dans le deuxième Event Wish mettant en vedette Thoma et Hu Tao après le retour de Childe dans le premier Event Wish. Les Hangout Events pour Thoma et Sayu seront également disponibles avec la version 2.2.”

Mieux encore, si vous aimez jouer à vos action-RPG sur pad, vous serez heureux de noter que la mise à jour 2.2 ajoute la prise en charge du contrôleur DualSense pour la version PC de Genshin Impact – donc si vous êtes un joueur PC, vous vous sentirez juste comme y jouer sur PS5 (si vous avez le bon pad, bien sûr).

“Dans la version 2.1, notre équipe a introduit l’utilisation des déclencheurs adaptatifs pour notre gameplay de pêche”, explique le développeur. « Alors que vous commencez à enrouler votre canne, vous pouvez sentir la tension de la ligne changer lorsque vous appuyez sur la gâchette R2. Nous avons également appliqué un retour haptique pour certains scénarios, objets et personnages. »

La version 2.2 rendra également Aloy d’Horizon Zero Dawn disponible sur toutes les plateformes.

Si vous appréciez le Genshin Impact, vous voudrez peut-être consulter nos codes Genshin Impact pour octobre 2021 et rechercher la meilleure construction Genshin Impact Kokomi et les meilleures armes et artefacts Kokomi à utiliser également.