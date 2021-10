La mise à jour 2.2 de Genshin Impact montre le respect de MiHoYo pour le Japon

La région Inazuma de Genshin Impact respecte le Japon et la culture japonaise. Capture d’écran : ZaFrostPet/YouTube/miHoYo

La région Inazuma de Genshin Impact est basée au Japon. La culture du pays peut être incroyablement complexe, et qu’il s’agisse de sakura ou d’épées, il est facile de ne pas bien faire les choses. La décision de MiHoYo de proposer une solution subtile soulignant ces nuances impressionne les joueurs japonais.

Avant la mise à jour, les personnages PNJ portant le katana à Inazuma portaient les lames vers le bas. C’est en quelque sorte une simplification excessive de la façon dont les lames étaient traditionnellement portées.

La façon dont cette épée est portée n’a pas changé après la mise à jour. Capture d’écran : ZaFrostPet/YouTube/miHoYo

Bien sûr, comme le souligne Way of the Ninja, il n’y avait pas de lois concernant la bonne façon de porter un katana, que ce soit la lame vers le haut ou la lame vers le bas. Les samouraïs pouvaient porter leurs épées comme bon leur semblait et de la manière qui convenait à leur style de tirage. Cependant, il y avait des bonnes pratiques largement suivies.

Lorsqu’ils portaient une armure, les samouraïs portaient généralement leurs longues épées incurvées avec la lame tranchante vers le bas. De cette façon, l’armure limiterait les mouvements et un samouraï n’aurait qu’à étendre son bras. Tirer l’épée dans un mouvement ascendant serait trop difficile.

La façon dont ces personnages portent le katana a changé après la mise à jour. Capture d’écran : ZaFrostPet/YouTube/miHoYo

Une fois que le Japon est entré dans l’ère plus pacifique d’Edo (1603-1868), les samouraïs ne se promenaient plus en armure. Au contraire, ils étaient vêtus de kimono et de hakama. Dans ces tenues, les katana étaient portés face vers le haut.

Pourquoi? Il était plus facile de se défendre rapidement contre les attaques, en dégainant la lame dans un mouvement ascendant alors que le vêtement se prêtait à un plus grand mouvement. De plus, en portant le katana vers le haut, la lame resterait plus tranchante et s’émousserait moins rapidement.

Avec la mise à jour 2.2 de Genshin Impact récemment publiée, la façon dont les personnages portent leurs épées a changé en fonction de la façon dont ils étaient habillés. Les personnages en kimono et hakama portent désormais leur katana avec le tranchant vers le haut, tandis que le samouraï en armure de samouraï Kyounosuke continue de porter sa grande lame avec la coupe face vers le bas, comme on le ferait probablement en armure complète.

L’utilisateur de Twitter Amamin Refun a publié des photos avant et après, montrant comment le katana est passé de face vers le bas à face vers le haut. « Je ne pense pas que cela aurait été fait sans un profond respect pour le Japon », a écrit Amamin Refun. « C’est pourquoi j’aime miHoYo. »

C’est une chose incroyablement subtile à mettre à jour. La décision de MiHoYo de faire cela est bien accueillie par de nombreux joueurs japonais, qui ont apprécié l’attention portée à ces petits détails culturels, mais importants.

Tweet utilisé avec autorisation.