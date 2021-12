La mise à jour 2 de Minecraft’s Caves and Cliffs est arrivée

La dernière mise à jour de contenu de Minecraft, Caves and Cliffs Part Two, est maintenant disponible.

Dans le Minecraft mise à jour, vous pouvez vous attendre à des systèmes de grottes élaborés, de hautes montagnes, de grandes veines de minerai et plus encore à explorer.

L’Overworld reçoit une nouvelle génération de terrain, une hauteur mondiale accrue, des grottes de ruissellement, des grottes luxuriantes, des veines de minerai plus grandes et des bougies.

Cette mise à jour contient également des éléments de Character Creator disponibles gratuitement sur Minecraft Marketplace jusqu’au 30 novembre 2023.

Vous pouvez télécharger la mise à jour Caves and Cliffs: Part 2 pour Minecraft: Bedrock Edition sur les systèmes Xbox, PS5, PS4, Switch, iOS, Android et PC. Il est également disponible pour Minecraft : Java Edition sur Windows, macOS et Linux.

Annoncée en octobre 2020, la première partie de la mise à jour Cave and Cliffs a été publiée en juin et comprenait des axolotls, le calmar luisant, la chèvre de montagne, une longue-vue et de nombreux nouveaux blocs tels que l’améthyste, les feuilles d’égouttement, et des blocs de cuivre. Mojang avait divisé la plus grande mise à jour à ce jour en deux parties pour permettre à l’équipe d’intégrer les commentaires de la communauté et les fan art afin de rendre le deuxième volet encore meilleur qu’il ne l’aurait été autrement.

Si vous replongez dans Minecraft après un certain temps, voici ce qu’il faut faire avec le bloc et les arbres d’Azalée, comment apprivoiser ces adorables Axolotls, et comment cultiver de la glace tassée et à quoi l’utiliser.