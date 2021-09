La mise à jour 3.05 de Valorant est en ligne, les notes de mise à jour détaillent Raze Nerf, la nouvelle carte des fractures

La mise à jour Valorant 3.05 est maintenant en ligne, nerfant Raze, ajoutant de l’XP de passe de combat bonus et ajoutant la nouvelle carte Fracture dans sa propre liste de lecture. Détaillé sur le site Web de Valorant, le nouveau correctif apporte également une cohérence aux dégâts de capacité de tous les agents.

La mise à jour apporte des modifications à trois agents : Brimstone, Sova et Breach, afin que les capacités de dégâts interagissent avec les objets physiques de manière cohérente tout au long du jeu. Cela fait en sorte que les joueurs n’ont pas à savoir comment chaque capacité de dégâts interagit avec les capacités des autres agents. Par exemple, la frappe orbitale de Brimstone inflige désormais des dégâts à Killjoy Nanoswarm, Cypher Trapwire et plus encore.

Killjoy reçoit un léger changement d’équilibrage, le marquage des balles de sa tourelle ralentissant désormais de 29,5% au lieu des 72,5% précédents. Le Boom Bot de Raze inflige désormais des dégâts réduits mais peut être utilisé plus fréquemment. Les dégâts maximum sont passés de 125 à 80 et les dégâts minimum de 50 à 30, mais le coût a été réduit de 400 à 300.

La nouvelle carte Fracture est maintenant en ligne, avec une liste de lecture Fracture uniquement disponible pour les deux prochaines semaines afin que les joueurs puissent apprendre la carte avant qu’elle ne soit ajoutée au mode compétitif de Valorant. Également pour le jeu compétitif, les rangs Immortal 1/2/3 ont été rajoutés dans le jeu. Les distributions classées ont également été mises à jour comme le développeur Riot Games l’avait précédemment détaillé.

Cette mise à jour ajoute également un boost d’XP du pass de combat de 3% pour les personnes qui possèdent le pass de combat premium. Ce bonus d’XP ne s’applique pas aux défis quotidiens ou hebdomadaires, et n’est pas rétroactif si vous achetez le pass premium plus tard dans la saison.

Vous pouvez lire les notes de mise à jour complètes de Valorant 3.05 ci-dessous ou sur le site officiel du jeu :

Notes de mise à jour de Valorant 3.05

MISES À JOUR DES AGENTS

Brimstone, Sova et Breach reçoivent tous des changements de cohérence des dégâts de capacité. Nous voulons récompenser ceux d’entre vous qui sont créatifs avec la capacité sandbox, en utilisant vos outils pour résoudre les obstacles que les autres agents créent. Pour ce faire, les objets physiques de VALORANT doivent interagir de manière fiable et cohérente, afin que vous puissiez planifier et exécuter correctement sans connaître les interactions spécifiques aux capacités.

ENFREINDRE

Réplique (C)

Inflige désormais des dégâts aux éléments suivants : Killjoy Alarm BotKilljoy NanoswarmKilljoy LockdownCypher TripwireReyna LeerSage Barrier OrbSova Recon BoltKAY/O Zero/PointBRIMSTONE

Frappe orbitale (X)

Inflige désormais des dégâts aux éléments suivants : Killjoy NanoswarmCypher TrapwireSage Barrier OrbSova Recon BoltKAY/O Zero/PointSOVA

Fureur du chasseur (X)

Inflige désormais des dégâts aux éléments suivants : Killjoy NanoswarmCypher TrapwireSage Barrier OrbSova Recon BoltKAY/O Zero/PointKILLJOY

La tourelle de Killjoy est une capacité polyvalente qui fournit des informations, des dégâts de puce et un puissant ralentissement. Bien qu’elle soit gérable pendant les tours intermédiaires et ultérieurs, la tourelle peut être particulièrement oppressante sur les tours de pistolet sur des lignes de visée plus longues, où l’intensité du marquage combinée à la propagation des armes rend difficile la progression. Ces changements visent à atténuer légèrement la capacité de la tourelle à empêcher les rushs et à donner aux adversaires plus d’options de contre-jeu.

Tourelle (E)

Balisage des balles réduit de 72,5% lent >>> 29,5% slowRAZE

La capacité des Boom Bots à dégager l’espace, repérer et suivre les adversaires, ainsi que les ennemis à un coup avec Light Shields, vous a laissé des options limitées sur la façon de contre-jouer, en particulier pendant les tours à faible économie. Ainsi, nous échangeons une réduction des dégâts infligés par une réduction du coût des capacités afin d’introduire plus d’options de contre-jeu Boom Bot. Cela devrait également augmenter la fréquence à laquelle les réseaux Raze peuvent utiliser Boom Bot pour créer de l’espace.

Boom Bot (C)

Dégâts max réduits 125 >>> 80Dégâts min réduits 50 >>> 30Coût réduit 400 >>> 300

MISES À JOUR DE LA CARTE

NOUVELLE CARTE : La fracture est en direct ! Voir ci-dessous pour plus d’informations sur la rotation de la carte de fracture

MISES À JOUR CONCURRENTIELLES

Les niveaux de rang immortels 1/2/3 sont de retour ! Le classement sera mis à jour pour distinguer ceux d’entre vous dans chaque niveau Immortel. Mise à jour des restrictions de regroupement classées pour tenir compte du retour d’Immortal 1/2/3 : Diamant 1 → Immortel 1Diamond 2 → Immortal 2Diamond 3 → Immortal 3Répartition classée compétitive ajustée comme détaillé dans un article précédentFracture seule file d’attente! Cette file d’attente est un mode standard non classé qui donnera aux joueurs une chance de s’entraîner sur la nouvelle carte avant de la voir en mode compétitif. La file d’attente réservée aux fractures sera disponible pendant 2 semaines, après quoi Fracture entrera dans d’autres modes, y compris compétitif.

MISES À JOUR DE PROGRESSION

PREMIUM BATTLEPASS BONUS XPLa mise à niveau vers le Premium Battlepass accordera une augmentation de 3% d’XP vers la progression de niveau Battlepass pour tous les jeux en matchmaking jusqu’à la fin de l’Acte II. niveaux, en atteignant des jalons majeurs et en vous sentant bien avec ce que vous avez gagné. Ce n’est pas rétroactif, donc une mise à niveau précoce vous donnera accès au plus grand nombre d’XP. Le boost d’XP ne s’applique pas aux missions quotidiennes ou hebdomadaires

MISES À JOUR SOCIALES

Mise à jour de la logique de détection AFK pour dissuader les joueurs d’exploiter les niveaux Battlepass/Compte par AFKing dans des modes de jeu comme Deathmatch et Snowball Fight

MISES À JOUR DES PERFORMANCES

Mise à jour du calcul du ping pour exclure le temps de trame du serveur. Mise à jour des marqueurs utilisés par NVIDIA Reflex NVIDIA Reflex est utilisé pour réduire et mesurer la latence de rendu. Cette mise à jour devrait permettre à Reflex de mieux rythmer les frames en ajoutant des marqueurs actuels ainsi que des correctifs sur certains marqueurs plus anciens.

BUGS

AGENTSCorrection d’un bug où la fumée simultanée et superposée des alliés et des ennemis de Viper pouvait empêcher la vision de près et la décomposition de s’effacer. prévu après avoir lancé Dark CoverAstra n’équipera plus son arme plus lentement que prévu après avoir quitté Astral FormFixed Les vagues NULL/cmd de KAY/O de détruire le verre sur AscentCOMPETITIVECorrection d’un bug qui ferait charger le classement à l’infini lors de la recherche d’un joueur spécifique. Entraîneurs, l’écran de chargement devrait désormais afficher correctement toutes les informations de sélection de l’agent (compositions d’agent des deux équipes, etc.) Correction d’un problème où les modérateurs observateurs ne pouvaient pas voir l’option de minuterie de pause du match s’ils se déconnectaient puis se reconnectaient pendant un tour

