La mise à jour 8.0 arrive pour World of Tanks Blitz à temps pour son 7e anniversaire ⋆ .

C’est World of Tanks Blitz 7e anniversaire ce mois-ci et les développeurs célèbrent avec la sortie d’améliorations graphiques, une nouvelle gamme de véhicules, des modes amusants, des événements en jeu et un garage spécial, le tout gracieuseté de la mise à jour 8.0. Vous pouvez voir plus de nouveautés dans la nouvelle vidéo ci-dessous…

En commençant par les améliorations graphiques, les joueurs pourront désormais profiter de nouvelles fonctionnalités telles qu’un comportement de suspension réaliste, de la boue et de la neige collantes, des surfaces métalliques plus brillantes et des véhicules visiblement mouillés lorsqu’ils traversent l’eau. Au fil du temps, les 370 véhicules actuellement disponibles dans le jeu seront mis à niveau vers ces nouvelles normes graphiques.

Les joueurs pourront profiter d’une nouvelle gamme lourde américaine avec quatre chars allant du rang VII au rang X et tous basés sur des chars créés dans le cadre du programme de recherche avancée de l’armée américaine de 1953. Tous les 4 présentent de bons angles d’enfoncement du canon et la nouvelle fonction « piste dans une piste », ce qui les rend difficiles à immobiliser. Les rangs IX et X offriront tous deux un choix de deux canons à chargement automatique avec des clips pour deux ou trois obus.

Un mois de fête est prévu pour les joueurs de Blitz avec le parc d’attractions sur le thème des chars, Blitzland. Du 14 au 21 juin, visitez la Shooting Gallery et du 21 au 28, essayez le Strength-O-Meter et voyez si vous pouvez gagner l’unique Tier V Pz. Les chars IV Gargoyle et Kunze Panzer de rang VII. Le 21 juin, un stand de souvenirs spécial ouvre pour une semaine seulement, alors visitez-le.

“World of Tanks Blitz a pour tradition de supprimer les mises à jour importantes et d’ajouter des activités spéciales à ses anniversaires pour les célébrer avec la communauté. En juin, nous offrons à notre base de joueurs une multitude d’améliorations de longue date des graphismes qui rendront l’expérience visuelle du champ de bataille encore plus réaliste sans affecter les performances, une nouvelle gamme de chars américains avec une nouvelle mécanique et de nombreux modes et événements amusants. », déclare Andrey Ryabovol, directeur de produit WoT Blitz.

Joyeux 7ème anniversaire World of Tanks Blitz.

