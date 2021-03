La mise à jour Android 11 de OnePlus Nord est de nouveau déployée

OnePlus a publié Android 11 pour le Nord au début du mois de mars, mais le déploiement s’est interrompu la semaine dernière en raison de certains bogues que la société a découverts au cours du processus. Il semble que tout ce qui n’allait pas était facile à corriger, car OnePlus déploie déjà une mise à jour de correctif (OxygenOS 11.1.1.1) à tous ceux qui ont le même journal des modifications que la version originale.

Certains des changements d’interface les plus notables.

La version stable est arrivée environ deux mois après que la première bêta ouverte d’Oxygen OS 11 soit arrivée au public, et elle contient tous les avantages que vous attendez d’Android 11. Il y a le lifting controversé OnePlus introduit avec sa dernière version Oxygen OS, le mode sombre dédié bascule (enfin!), un affichage ambiant toujours activé en option, et tous les autres changements introduits dans Android 11 par Google, tels que les nouveaux contrôles multimédias, les conversations et les bulles, et un menu du bouton d’alimentation repensé avec des commandes pour la maison intelligente et Google Pay .

Journal des modifications: Système Mettre à jour vers la version Android 11 La toute nouvelle conception de l’interface utilisateur vous apporte une expérience plus confortable avec diverses optimisations de détails Optimisation de la stabilité de certaines applications tierces et amélioration de l’expérience

Affichage ambiant Style d’horloge Insight nouvellement ajouté, une création conjointe avec la Parsons School of Design. Il changera en fonction des données d’utilisation du téléphone (Aller à: Paramètres – Personnalisation – Horloge sur l’affichage ambiant) L’affichage permanent de la toile a récemment été ajouté, qui peut extraire le contour du sujet de n’importe quelle photo et l’afficher sur votre écran de verrouillage (Allez dans: Paramètres – Personnalisation – Fond d’écran – Toile – Choisissez l’aperçu de la photo et il peut être généré automatiquement)

Mode sombre Ajout de la touche de raccourci pour le mode sombre, déroulez le paramètre rapide pour l’activer. Prend désormais en charge l’activation automatique de la fonctionnalité et la personnalisation de la plage horaire. (Allez dans: Paramètres – Affichage – Mode sombre – Allumer automatiquement – Activer automatiquement du coucher du soleil au lever du soleil / Plage de temps personnalisée)

Étagère Nouvelle interface utilisateur d’étagère Nouvellement ajouté un widget météo avec un effet d’animation plus intelligent

Galerie Nouvellement ajouté la fonction Histoire, qui peut créer automatiquement les histoires hebdomadaires en utilisant vos photos et vidéos locales Optimisation de la vitesse de chargement pour améliorer l’expérience de prévisualisation de l’image



OnePlus dit que la version 11.1.1.1 d’OxygenOS « est une version de correctif et partage donc le journal des modifications avec la version précédente, » vous n’avez donc pas à vous attendre à des différences fonctionnelles par rapport à la version antérieure d’Android 11. Comme toujours, la mise à jour commence à se déployer par étapes aujourd’hui, mais si vous êtes particulièrement impatient, vous pouvez tenter votre chance avec l’application tierce Oxygen Updater qui télécharge automatiquement la dernière mise à jour OTA pour vous et vous guide dans son application.