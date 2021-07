La mise à jour Android 12 bêta 3.1 résout les plus gros problèmes des utilisateurs

Toute personne exécutant Android 12 beta 3 sur votre téléphone depuis environ une semaine a probablement été un peu frustrée par la stabilité générale de cette version. Contrairement aux versions bêta 1 et 2, la version bêta 3 présentait de gros problèmes de stabilité, à savoir l’interface utilisateur du système se bloquant apparemment de manière aléatoire, les applications se tuant assez souvent en arrière-plan et, pire encore, une boucle d’amorçage qui peut parfois se produire lors du redémarrage du téléphone.

Android 12 bêta 3.1 résout ces trois problèmes horribles, et il le fait avec un petit téléchargement de 738 Ko. Cette mise à jour intervient moins de deux semaines après les débuts de la bêta 3, bien qu’un certain nombre de bogues notables subsistent dans Android 12 bêta 3 que Google suit sur la page officielle de suivi des problèmes.

Maintenant que cette version est beaucoup plus stable, tous ceux qui aiment vivre à la pointe de la technologie peuvent installer la version bêta d’Android 12 s’ils disposent d’un appareil pris en charge. À l’heure actuelle, il en existe quelques dizaines, y compris les téléphones Pixel récents et certains des meilleurs téléphones Android d’autres fabricants.

Si vous préférez attendre une version plus stable, Android 12 beta 4 est attendu entre la mi-août et la fin août et devrait être une version axée sur la stabilité plutôt que sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Sinon, attendez-vous à ce qu’Android 12 arrive d’abord sur les appareils Pixel plus tard à l’automne.

Rendez-vous dans le menu système de votre Pixel 5 (ou d’un autre appareil pris en charge) et appuyez sur ce bouton de téléchargement pour lancer la dernière mise à jour bêta d’Android 12.

