La mise à jour April Quest 2 v28 ajoute 120 Hz, le streaming PC VR sans fil et plus

Facebook continue de gâcher les propriétaires d’Oculus Quest 2 avec une autre nouvelle mise à jour massive du micrologiciel, cette fois la mise à jour April Quest 2 v28. Tout d’abord, l’ajout officiel du support 120Hz, qui a été taquiné par Oculus CTO John Carmack en novembre. 120 Hz est une mise à niveau substantielle par rapport au taux de rafraîchissement maximal actuel de 90 Hz pris en charge par la plupart des meilleurs jeux Quest 2, ce qui signifie que les jeux qui prennent en charge ce nouveau taux de rafraîchissement plus élevé auront l’air et se sentiront encore plus fluides qu’auparavant.

On ne sait pas exactement combien de développeurs utiliseront 120 Hz, car cette augmentation du taux de rafraîchissement signifie probablement que les jeux devront modifier considérablement la qualité graphique afin de répondre à ce nouveau framerate exigeant. Même les consoles de nouvelle génération comme la PS5 ont du mal à fonctionner à 120 Hz à haute résolution, mais Oculus est connu pour tirer quelques astuces de sa manche dans le passé, donc le temps nous dira à quel point cela fonctionne.

Les joueurs qui mouraient d’envie d’un moyen officiel de jouer à SteamVR sur Oculus Quest sans fil seront heureux de savoir que Facebook déploie Oculus Air Link, la version Wi-Fi de sa technologie Oculus Link existante qui, jusqu’à présent, a Les joueurs Quest 2 requis pour connecter un câble USB Type-C à leur PC pour jouer à des jeux PC VR.

Plusieurs solutions sans fil tierces sont disponibles, y compris l’excellent bureau virtuel, mais tous les jeux ne sont pas compatibles avec cette méthode de streaming sans fil. Les foyers dotés de routeurs Wi-Fi 6 rapides pourront bientôt activer cette fonctionnalité expérimentale une fois que leur Oculus Quest 2 et le logiciel Oculus Rift de leur PC seront en version 28.

La mise à jour v28 à venir sur la plate-forme Quest est une mise à jour majeure qui ouvre davantage de capacités sur les mises à jour de Quest 2: 120 Hz, Air Link et Infinite Office — intégration de surface physique et possibilité de suivre votre clavier physique en RV. pic.twitter.com/lorsVLV9Ik – Boz (@boztank) 13 avril 2021

Enfin, une mise à niveau plutôt astucieuse d’Infinite Office, qui est le nom de la solution de VR à domicile d’Oculus. Depuis Oculus Home, vous pouvez désormais ajouter votre bureau – une extension directe de février pour ajouter votre canapé – ainsi que votre clavier en VR. Les claviers pris en charge, comme le Logitech K380, peuvent même être suivis en VR, ce qui vous permet de mieux voir où vos mains se touchent lorsque vous travaillez en VR. Oculus indique que la prise en charge de claviers supplémentaires sera bientôt ajoutée. La mise à jour April Quest 2 v28 devrait être déployée à partir du 14 avril et sera disponible pour tous les casques peu de temps après cette date.