La mise à jour Ascent 2.1.4 peut avoir introduit plus de bugs

Capture d’écran : Géant néon

L’Ascent a été mis à jour jeudi pour Xbox et Windows 10, le mettant à parité avec la version que les joueurs de Steam ont depuis près de deux semaines. Il a corrigé certaines choses, mais il semble aussi qu’il s’est beaucoup cassé.

Sorti pour la première fois fin juillet, The Ascent est un jeu de tir à double stick de science-fiction pour Xbox One, Xbox Series X/S et PC, destiné à être joué en coopération par jusqu’à quatre joueurs. Fondamentalement, c’est un excellent jeu avec des tirs à toute épreuve, des mécanismes RPG intrigants et un cadre cyberpunk époustouflant. Mais comme de nombreux jeux multijoueurs récents, il a été lancé avec plusieurs problèmes, du mineur (baisse du framerate) au majeur (multijoueur totalement cassé).

Ce premier patch majeur, qui est devenu disponible pour les joueurs Steam le 6 août, est un gros correctif qui prétend résoudre bon nombre de ces problèmes. Il prétend avoir amélioré la stabilité pour la coopération locale et en ligne et résout certaines quêtes interrompues qui ont empêché le joueur de progresser en raison de conditions spécifiques (par exemple, un PNJ essentiel à la quête refusant de répondre). Il introduit également “un nouveau système pour contourner les situations dans lesquelles les fichiers de sauvegarde pourraient être corrompus”.

Oh, et il y a le lancer de rayons pour tout le monde sur PC maintenant.

Cependant, avec le déploiement sur les consoles Xbox et Windows 10 (la « version Xbox Game Pass »), certaines personnes rencontrent encore plus de problèmes. Plusieurs joueurs disent que le framerate, qui était solide mais pas parfait, plonge maintenant à des niveaux injouables – environ 10 images par seconde ou moins. D’autres ont signalé des lingettes sur le «cyberdeck», un emplacement d’équipement qui vous permet de renforcer vos capacités de piratage dans le jeu. Certains disent que le jeu a planté plusieurs fois. Les problèmes de réussites buggées persistent, ce que le développeur Neon Giant a reconnu. Et un joueur dit même qu’il a complètement perdu son personnage de haut niveau en essayant de démarrer un jeu coopératif.

Kotaku a contacté le développeur Neon Giant pour obtenir des détails sur un correctif de suivi potentiel, y compris s’il sera lancé simultanément sur toutes les plates-formes, mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.