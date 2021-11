La mise à jour Back 4 Blood November déverrouille tous les personnages, corrige le spam spécial Ridden, rééquilibre les cartes, et plus encore

Suite à l’annonce d’un an de support pour le jeu hier, Retour 4 SangLa mise à jour de novembre 2021 est maintenant en ligne – et elle a apporté des modifications assez généralisées au titre. En plus d’introduire des dizaines de changements d’équilibre dans la campagne du jeu et les modes PvP, une série de cartes a également été ajustée pour l’équilibre.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Les mises à jour les plus importantes sont celles apportées aux cartes du jeu – elles affectent votre construction globale et influencent la façon dont le jeu fonctionne pour vous au fur et à mesure que vous progressez dans les différents niveaux remplis de morts-vivants, après tout. Voici un aperçu rapide des cartes qui ont été modifiées et du nouvel effet qu’elles ont :

Les effets de capacité de munitions négatives des cartes s’appliquent désormais instantanément après que la carte est tirée Peurs – Ajusté à 2 points de vie temporaires à partir de 3 bandages frais – Applique désormais instantanément son effet de guérison de traumatisme lors de l’apparition dans la pièce sûre où il est sélectionné dans Ignorer la douleur – Restaure désormais la santé au lieu de fournir un sacrifice inspirant de la santé temporaire – Soins réduits à 20 sur 15 secondes de 25 sur 20 secondes Mean Drunk – Dégâts de mêlée ajustés à 60% à partir de 75% Meth Head – Efficacité d’endurance ajustée à 30% à partir de 40% Money Grubbers – Accorde désormais 3 bonus de cuivre par pile (au lieu de 5) et un bonus maximum de 75 (à partir de 100) Spikey Bits – Dégâts de mêlée ajustés à 20% au lieu de 25% True Grit – Soins augmentés à 10 au lieu de 8

Un autre correctif majeur introduit dans le patch concerne le nombre d’apparitions spéciales Ridden par mission. Turtle Rock a déclaré qu’un bug en provoquait l’apparition d’un trop grand nombre et qu’il continuera à rechercher un équilibre spécial à l’avenir.

En dehors de cela, si vous replongez dans le jeu, vous verrez probablement certains types d’ennemis Ridden capables d’absorber un peu plus de punitions qu’ils ne l’étaient auparavant – les dégâts des coups critiques de l’Ogre sont tombés à 500 par rapport à 2000, pour exemple – ce qui signifie que certaines rencontres peuvent être un peu plus délicates qu’elles ne l’étaient à l’origine.

De plus, les personnages supplémentaires Doc, Karlee, Hoffman et Jim sont désormais déverrouillés pour les joueurs, qu’ils aient ou non terminé l’Acte 1 – Le retour du diable. Cela signifie que les nouveaux joueurs auront accès à tous les personnages du jeu dès le départ et ne vous obligera pas à jouer dans le jeu pour les déverrouiller dans les différents salons multijoueurs.

Les robots de l’IA ont également été améliorés – il devrait y avoir moins de tirs amis de bombes artisanales, et l’IA est désormais mieux équipée pour utiliser des défibrillateurs pour vous aider si vous tombez.

Outre ces changements de titre, il existe également une multitude de mises à jour de qualité de vie et de corrections de bugs, pour démarrer. Vous pouvez lire l’ensemble complet des notes de mise à jour sur le lien.

Si vous êtes toujours obsédé par le nettoyage du Ridden, vous voudrez peut-être consulter nos astuces Back 4 Blood, où nous parlons du déverrouillage des portes Prepper Stash, du partage des munitions, de l’agriculture des points de ravitaillement et de la guérison des traumatismes, etc.