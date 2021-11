La mise à jour bêta de WhatsApp résout un problème ennuyeux avec la prise en charge de plusieurs appareils

La version bêta de WhatsApp reçoit une nouvelle mise à jour qui apporte quelques nouvelles fonctionnalités et modifications à davantage d’utilisateurs.

Comme repéré par WABetaInfo, parmi les changements figure une nouvelle interface utilisateur pour la page de contact. Cela ressemble plus à la page de contacts que vous trouverez de Google ou de Samsung sur leurs applications respectives, avec une photo au-dessus et des méthodes de contact directement en dessous, suivies de médias et de liens.

Cela diffère de la mise en page actuelle, qui place les médias et les liens sous la photo et les méthodes de contact vers le bas, ce qui rend ces options plus facilement accessibles.

De plus, WhatsApp ajoute de nouvelles options de minuterie pour la disparition des messages. Désormais, les utilisateurs peuvent sélectionner 24 heures ou 90 jours, en plus du minuteur de 7 jours, ce qui leur donne plus de contrôle sur leurs conversations.

Avec la sortie de la prise en charge multi-appareils, les utilisateurs peuvent avoir vu une augmentation des notifications les avertissant que le code de sécurité a changé pour les contacts qui utilisaient la fonctionnalité. Cela ne devrait plus être le cas avec la nouvelle mise à jour bêta, de sorte que vos messages ne seront plus bombardés de notifications chaque fois que la liste des appareils liés est mise à jour.

Certaines de ces fonctionnalités sont disponibles pour certains utilisateurs bêta, mais la dernière mise à jour les permet plus largement.

Notamment, certaines fonctionnalités qui ont été repérées récemment ne semblent pas faire partie de cette mise à jour, comme le délai prolongé pour supprimer les messages dans les chats ou la prise en charge de Novi qui pourraient potentiellement amener les paiements WhatsApp dans d’autres régions que l’Inde et le Brésil.

On ne sait pas quand ces fonctionnalités seront déployées sur la version stable de l’application sur les meilleurs téléphones Android, mais si vous voulez les essayer, vous pouvez vous inscrire à la version bêta sur Google Play.

