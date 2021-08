Spiritfarer est sorti il ​​y a un an, ce qui signifie que, espérons-le, tous ceux qui y ont joué ont à nouveau fait le plein de larmes après les avoir tous sanglotés sur l’histoire d’Alice le hérisson. Préparez-vous à pleurer à nouveau, cependant, car la deuxième des mises à jour du personnage de ThunderLotus est là, et celle-ci est un tout petit hibou, vous vous moquez de moi

Hum. La feuille de route Spiritfarer 2021 promettait quatre nouveaux personnages, et Lily – la boule de papillons géante et moelleuse qui s’avère être une personne importante de votre passé – a été ajoutée plus tôt cette année, aux côtés d’une coopération améliorée, de plus de contenu d’histoire et d’une qualité de vie améliorations.

HUG LA PETITE CHOUETTE (Image: Thunder Lotus)

Maintenant, il est temps pour Beverly, un autre nouvel esprit qui a besoin d’être transporté dans l’au-delà, ainsi que de nouveaux bateaux, objets de collection et recettes. Il y a aussi beaucoup plus d’améliorations de la qualité de vie, alors regardons les notes de mise à jour complètes :

Caractéristiques:

Nouveau système de sauvegarde : vous pouvez désormais disposer de 3 emplacements de sauvegarde. [Click here for more information]

Nouvelle gare – Salle d’archives: Un endroit où vous pouvez stocker et rechercher d’anciens documents. Emplacement privilégié pour voir des cartes au trésor ou des acétates.

Avis sur la litière Buck’s Lottery: Magazines spéciaux qui contiennent une série de quêtes avec des cartes au trésor. La radio dans le Salon: Passez du temps au bar et écoutez l’une des chansons de la bande originale que vous avez entendue avant Nouveau aliments épicés ont été ajoutés : Laska : Une délicieuse soupe de nouilles épicée qui guérira n’importe quel rhume. Milquetoast : C’est juste du pain mouillé. Flamin’ Firebirdz : Après un sac de ces mauvais garçons, vous ne sentirez même plus votre visage. Aloo Gobi : Un délice végétal avec de la saveur en plus. Chai Latte : Une boisson épicée pour les journées froides ou chaudes. Chilaquiles : Un classique du petit-déjeuner pour les connaisseurs. Dakgangjeong : Doux, croustillant et épicé. Trois mots délicieux !

ELLE EST TELLEMENT TIIIINYYYY (Image: Thunder Lotus)

Améliorations de la qualité de vie :

Vous pouvez désormais suivre les matériaux requis pour les bâtiments, les maisons, les gares et les améliorations dans le journal du capitaine. File d’attente de destination : sélectionnez jusqu’à 3 points à explorer en un seul voyage ! Nouveau “Voyage en toute sécurité” pour voyager, qui ignore automatiquement les événements lors de votre prochain voyage. Vous pouvez activer et désactiver la musique de la gare routière d’Alex. Assistance facultative dans le jeu pour tous les événements d’Elena lorsque vous échouez. Nouvelle mise à niveau d’arrosage et visuels pour le champ et le jardin (récompenses de quête) S’asseoir sur n’importe quelle chaise la nuit permet désormais Mode observation des étoiles, qui cache les bâtiments et montre le ciel étoilé. Ajout de plus de dessins de Stanley ! La séquence « Dormir » est maintenant plus rapide. Petit tremblement d’écran lorsque vous utilisez la capacité d’éclatement de la lumière. Documents en inventaire : nouveaux à anciens, le rouge apparaît sur eux pour les marquer comme « nouveaux ». Nouvelles options de jeu disponibles : Shake d’écran (échelle 1-10) Vibrations du contrôleur (échelle 1-10) Source d’entrée (entrée directe / entrée brute) Taille de la bulle de texte (échelle 1-10) Jeu en arrière-plan (désactivé / activé) Mode de construction amélioré : Mode Ship View : désactivez l’interface utilisateur pour voir votre bateau en entier. Le curseur étoile devrait être plus grand et est maintenant lié à la grille. La sélection d’un bâtiment devrait aligner le curseur au milieu dudit bâtiment. Le survol des bâtiments affiche leur nom dans le mode édition/amélioration. Petits ajustements de l’interface utilisateur : il y a un affichage de texte « Pas de plan » lorsque vous essayez d’améliorer des bâtiments sans aucune amélioration disponible. Le bouton « Construire » apparaîtra désormais grisé si vous survolez un bâtiment que vous ne pouvez pas construire.

Améliorations narratives :

Ajustement du récit entourant la prise de contrôle de la maison d’hôtes par Stanley: une nouvelle quête de manigance se débloque, ce qui incite le joueur à créer une nouvelle maison d’hôtes. Certains esprits se plaindront de leur manque d’habitation. Ils montreront également un affaiblissement d’humeur « déteste dormir dehors » s’ils sont obligés de dormir dehors. Ajout de nouveaux moments narratifs avec des esprits dans certains endroits spécifiques. Ajout d’indices sur la nourriture préférée de chaque personnage dans leurs dialogues. Les esprits ont maintenant plus d’interactions les uns avec les autres.

Les changements apportés à l’histoire de Gustav arrivent dans un patch très bientôt, ils ont malheureusement raté le coche pour cette mise à jour de contenu.

AAAAAAAAAAAAAAA (Image : Lotus du tonnerre)

La prochaine mise à jour – qui est la plus importante – devrait être lancée cet automne, ajoutant deux nouveaux esprits, une toute nouvelle île, de nouveaux bâtiments et ressources, et un nouvel événement. Les mises à jour Lily et Beverly ont toutes deux été lancées dans les délais, nous prévoyons donc que la dernière sera également à l’heure.

La meilleure partie est que toutes ces mises à jour sont totalement gratuites pour tous ceux qui ont déjà le jeu. Beverly la petite chouette et tous les correctifs et mises à jour ci-dessus sont disponibles sur Switch dès maintenant !