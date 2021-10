La mise à jour Big Pokemon Cafe ReMix est maintenant en ligne sur mobile et Switch

Image : La société Pokémon

En août, lors d’une présentation Pokémon Presents, il a été confirmé que Mélange de café Pokémon recevait une mise à jour substantielle. Eh bien, c’est maintenant en direct sur Switch, iOS et Android, apportant même une nouvelle image avec un changement de nom à Pokemon Café ReMix.

Alors, qu’est-ce que ça ajoute ? C’est en fait une mise à jour charnue qui rendra probablement le jeu très différent pour ceux qui sont tombés. La semaine dernière, un résumé officiel des changements a été donné, un extrait est ci-dessous.

En plus des niveaux traditionnels, il y a de nouveaux modes de jeu à essayer dans Pokémon Café ReMix !

Mode Visite Pokémon (commandes principales)

Préparez des boissons et des plats en résolvant des énigmes pour les clients Pokémon qui viennent visiter le café. En tant que propriétaire du café, vous pouvez sélectionner le Pokémon en visite auprès duquel vous souhaitez passer une commande. Vous pouvez également utiliser des glands dorés pour amener différents Pokémon clients.

Vous pouvez désormais également servir un tas d’aide à un Pokémon pour obtenir des niveaux d’amitié bonus lorsque vous terminez une commande, ainsi que servir une commande supplémentaire à un client dont vous avez pris la commande précédemment. Essayez l’une de ces méthodes lorsque vous souhaitez recruter un Pokémon spécifique ou obtenir de nombreux objets pour aider un Pokémon spécifique à grandir.

Notez que le système d’invitation Pokémon actuel sera interrompu. De plus, si vous avez terminé toutes les commandes principales actuellement disponibles, vous pourrez toujours jouer au mode Master Café. (La commande principale n°300 sera disponible au moment de la mise à jour majeure.)

Mode commandes passées

Le mode Visite Pokémon (commandes principales) peut être rejoué une fois terminé. Par exemple, si vous effacez une commande avec une étoile, vous pouvez réessayer et viser trois étoiles. Lorsque vous réessayez une commande passée, la différence d’étoiles gagnées sera ajoutée au niveau d’amitié du Pokémon client que vous avez servi lors de votre re-défi.

Mode de développement de menus

Une fois que votre personnel Pokémon et leurs niveaux remplissent certaines conditions, vous pourrez développer de nouveaux éléments de menu. Dans Menu Development, vous complétez un puzzle en affectant le Pokémon qui a satisfait aux critères du nouvel élément de menu en tant que leader.

Mode entraînement

Entraînez-vous pour augmenter le niveau des Pokémon individuels du personnel. Au fur et à mesure que vous augmentez le niveau de vos employés, ils seront en mesure de résoudre les énigmes avec un avantage et de développer de nouveaux éléments de menu.

Mode commandes supplémentaires

Les commandes principales qui étaient disponibles jusqu’à présent deviendront des commandes supplémentaires, et vous pourrez jouer jusqu’à la commande n° 1 200. Vous pourrez également augmenter le niveau d’amitié d’un Pokémon dans ce mode.

Vous recevrez également des récompenses spéciales une fois que vous aurez terminé certaines commandes. Les récompenses sont les suivantes :

Commande n°100 : Salamèche

Commande #600 : Pikachu aux blancs du chef

Commande n°1 200 : Lucario avec les blancs du chef

Il y a plus aussi, donc ça vaut la peine de consulter la page complète ; il convient également de noter que votre progression se poursuivra au fur et à mesure de l’application de la mise à jour, vous pouvez donc commencer à obtenir immédiatement des récompenses et des cadeaux supplémentaires.

Comme un certain nombre de jeux comme celui-ci, le démarrage est gratuit, donc c’est peut-être le moment idéal pour nous, les fainéants du café, de le vérifier pour la première fois également.

Envisagez-vous de jeter un œil à Pokémon Cafe Remix ?