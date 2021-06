La mise à jour Big Wear OS pour le GPS TicWatch Pro 3 n’est toujours pas confirmée

Depuis que le nouveau Wear OS a été annoncé lors de Google I/O 2021 – un effort conjoint de Samsung et de Google pour créer le système d’exploitation de smartwatch ultime – certaines choses sont restées un peu floues. Laquelle des meilleures montres Wear OS recevra la mise à jour ? Comment s’appellera le nouveau Wear OS ? Grâce à un utilisateur de Reddit, il semble que Mobvoi pourrait prendre en charge quelques réponses pour nous.

Un représentant du service client a semblé confirmer que le GPS TicWatch 3 Pro recevra effectivement la toute nouvelle mise à jour Wear OS co-créée par Samsung et Google. Ces types de déclarations des représentants du service client sont parfois parsemées d’informations partielles, nous devrons donc attendre la confirmation officielle avant de nous espérer. Étant donné que les dernières montres intelligentes Samsung Galaxy – et les montres Fossil actuelles alimentées par Wear OS – ne recevront pas la mise à jour, il serait impressionnant de voir le dévouement de Mobvoi à maintenir leurs montres intelligentes à jour de la manière la plus significative possible.

Android Central n’a pas été en mesure de confirmer avec Mobvoi, mais un représentant a déclaré à 9to5Google qu’il n’y avait “aucune confirmation officielle des horaires de mise à jour de Google”. Une source proche d’Android Central n’a pas non plus été en mesure de confirmer la mise à jour, ce qui signifie que les choses sont toujours en suspens pour le GPS TicWatch Pro 3.

Sachant comment fonctionnent généralement ces types de mises à jour, il semble probable que Mobvoi serait en mesure de proposer la nouvelle mise à jour puisque le GPS TicWatch Pro 3 est alimenté par le Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Lors de son lancement à la fin de l’année dernière, c’était la première montre intelligente à présenter ce chipset. De nombreuses autres montres intelligentes alimentées par Wear OS exécutent l’ancienne plate-forme Snapdragon 3100, qui peut ne pas recevoir le support nécessaire de Qualcomm pour le nouveau système d’exploitation. Cela, à lui seul, est déjà un gros avantage pour la montre et dresse un tableau rose pour les futures mises à jour de Mobvoi.

De plus, il y a le nom du nouveau Wear OS. Nous avons vu Google et d’autres l’appeler Wear OS ou simplement Wear. Dans la réponse de support de Mobvoi, le représentant l’appelle Wear OS 3.0. C’est la première fois que nous voyons un tel surnom et pourrait aider à révéler la stratégie de gestion des versions de Google avec son dernier système d’exploitation portable. Nous en saurons certainement plus au fil de l’année et espérons obtenir plus de précisions sur les montres intelligentes prises en charge.

