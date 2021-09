La mise à jour Col-5 de Terra (LUNA) devrait être mise en ligne aujourd’hui. Voici tout ce que vous devez savoir.

La blockchain Terra est sur le point d’obtenir sa plus grande mise à niveau aujourd’hui, passant de la version Columbus 4 à la version Columbus 5.

Avec le déploiement du réseau principal Columbus 5 le 29 septembre, nous examinons certaines des plus grandes différences que la mise à niveau apportera au protocole.

Columbus 5 marque le début d’une nouvelle ère pour l’écosystème Terra

La mise à niveau la plus importante de Terra à ce jour, Columbus 5, était initialement prévue pour début septembre, mais a été déplacée par l’équipe de développement pour s’assurer que la mise à niveau était compatible avec sa version actuelle de Columbus 4. Le réseau principal de Columbus 5 est enfin prêt à se déployer plus tard dans la journée et à inaugurer une nouvelle ère pour l’ambitieux projet de blockchain.

La mise à niveau de Columbus 5 pour $LUNA arrive cette semaine ! Voici quelques-unes des différences fondamentales entre col-4 et col-5 afin que vous puissiez voir exactement pourquoi les #LUNAtics sont tous si pressés de commencer une nouvelle vie #blockchain mercredi. C’est bien plus qu’un simple EIP-1559 pour @terra_money. pic.twitter.com/utjL4Ea0v2 – Fomocraft (@FOMOcraft) 27 septembre 2021

L’un des plus grands changements que Columbus 5 apportera à Luna est l’intégration avec le protocole Inter Blockchain Communication (IBC). Le protocole de communication inter-chaînes créera un pont entre l’écosystème Cosmos, Solana et Polkadot, reliant Terra à plus de 250 applications décentralisées différentes.

L’intégration augmentera également le débit de Terra – l’équipe de développement pense qu’IBC augmentera jusqu’à 100 fois la capacité de transactions par seconde (TPS) de la blockchain.

La mise à niveau d’aujourd’hui introduira également un trou de ver Solana à Terra, créant un pont UST transparent vers l’écosystème en plein essor de Solana.

Et tandis que les deux mises à niveau axées sur l’inter-chaîne devraient encourager l’adoption massive de Terra, ce sont les changements apportés au seigneuriage qui profiteront le plus à la communauté Terra.

La blockchain Terra repose sur deux piliers : LUNA, son jeton de gouvernance et d’utilité, et ses pièces stables natives dirigées par UST. Les pièces de monnaie stables sont rattachées à un mécanisme de seigneuriage qui nécessite la gravure de jetons LUNA. Jusqu’à présent, une partie du seigneuriage nécessaire pour frapper des pièces stables était allouée à des pools de récompenses et redistribuée à la communauté.

Columbus 5 supprimera cela et brûlera tous les jetons LUNA utilisés pour frapper UST. Le changement a été conçu pour ajouter une pression à la baisse sur l’offre de LUNA et augmenter son prix tout en soutenant un écosystème stable de pièces de monnaie robuste.

Cependant, cela ne signifie pas que la communauté Terra va perdre une précieuse source de revenus. La dernière mise à niveau affectera à la place tous les frais de swap aux pools communautaires qui seront distribués aux joueurs LUNA. Au fur et à mesure que l’adoption de l’UST augmente et que de plus en plus de jetons LUNA sont brûlés, les récompenses de jalonnement augmenteront, rendant le jalonnement LUNA plus attrayant pour les utilisateurs.

La mise à niveau introduira également l’assurance Ozone, protégeant la blockchain contre tout exploit potentiel. Le protocole d’assurance permettra d’optimiser la couverture des risques de défaillance technique et de sécuriser l’ensemble de l’écosystème.

