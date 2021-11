La mise à jour d’Animal Crossing rend le son Flick et CJ encore plus gai

Image : Nintendo

Animal Crossing: New Horizons est un jeu merveilleux, en grande partie grâce à l’introduction de deux nouveaux personnages: le caméléon goth, épris d’insectes Flick et le castor sportif et épris de poissons CJ Et bien que Nintendo soit très catégorique, ils sont juste « colocataires », les fans ne peuvent s’empêcher de voir les amis comme un couple romantique, surtout après l’explosion de contenu massive de la semaine dernière.

La dernière mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons a ajouté une tonne de nouveautés au jeu, notamment une extension payante connue sous le nom de Happy Home Paradise, qui vous demande de concevoir une maison de vacances pour divers villageois, et le retour tant attendu du café de Brewster. , Le perchoir. Ce sont tous deux des ajouts délicieux à un jeu qui manquait auparavant de nouveau contenu, mais je suis personnellement plus enthousiasmé par la façon dont ils développent la relation entre Flick et CJ.

Certaines des allusions au fait que Flick et CJ sont plus que des amis sont subtiles. Comme l’a noté Jackdaw sur Twitter, Flick est initialement réticent à concevoir une maison de vacances jusqu’à ce qu’il apprenne que CJ peut emménager avec lui. Il semble également y avoir un moment très émouvant où Flick examine le terrain où leur maison sera construite et dit doucement: « CJ va adorer ici. » J’adore ces garçons.

The Roost est également un endroit fantastique pour en savoir plus sur le casting d’Animal Crossing. Une bonne tasse de café rend apparemment les animaux très bavards sur leur vie. New Horizons randomise les clients du café en fonction de qui vit sur votre île, mais vous pouvez également utiliser des figurines et des cartes Amiibo pour inviter des personnages spécifiques. Cela signifie non seulement que vous pouvez appeler Flick et CJ pour une réunion, mais aussi leurs pères respectifs Nat et Chip, qui sont tous deux apparus dans les jeux précédents.

Tout comme avec le scénario de la maison de vacances, Flick amène CJ avec lui lorsqu’il est invité et vice versa. Chip amène également son fils avec lui, mais tout ce dont CJ parle est Flick. Dans les rares cas où vous obtenez CJ seul, il offre quelques conseils sur les relations qui, encore une fois, sonnent étrangement comme s’il parlait de Flick. Et tandis que Flick et son père ne sont pas d’accord sur les insectes – le premier aime les garder comme animaux de compagnie et le second veut juste les manger – Nat semble très favorable à la relation de son fils avec CJ, qui règne.

Écoutez, je ne me fais pas d’illusions ici. Je sais qu’il n’y a presque aucune chance que Nintendo ait intentionnellement conçu Flick et CJ comme petits amis, même si c’est quelque chose que les fans veulent désespérément être reconnu. Officiellement, ils restent simplement des partenaires commerciaux, des colocataires et des meilleurs amis. Mais avec les couples homosexuels toujours une rareté dans le divertissement, surtout en ce qui concerne les médias «familiaux» comme Animal Crossing, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir.

Flick et CJ sont gays, fin de l’histoire.