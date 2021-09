La mise à jour d’août 2021 de Samsung arrive pour la série Galaxy S10 et le Galaxy S20 sur T-Mobile

Cette histoire a été publiée à l’origine le 05/08/2021

Chaque mois, Samsung continue d’impressionner par son engagement à fournir des mises à jour de sécurité en temps opportun. À l’heure actuelle, le correctif de sécurité d’août 2021 est déployé sur un certain nombre de téléphones Galaxy de grande envergure aux États-Unis, avec moins d’une semaine de retard sur les modèles internationaux.

Jusqu’à présent, la mise à jour est disponible pour les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sur les trois principaux opérateurs, ainsi que pour les séries S20 et Note20 déverrouillées et plusieurs téléphones de la série A. Il contient les corrections de bugs et les améliorations de sécurité habituelles. Nous garderons ce message à jour au fur et à mesure que d’autres téléphones recevront le correctif d’août.

Série Galaxy S9

Verizon Galaxy S9 : QP1A.190711.020.G960USQS9FUG2, sortie le 13 août Galaxy S9+ : QP1A.190711.020.G965USQS9FUG2, sortie le 13 août T-Mobile Galaxy S9 : G960USQS9FUG2, disponible le 14 août

Série Galaxy S10

Comcast Xfinity T-Mobile Verizon Galaxy S10e : RP1A.200720.012.G970USQU6GUH4, sorti le 31 août Galaxy S10 : RP1A.200720.012.G973USQU6GUH4, sorti le 31 août Galaxy S10+ : RP1A.200720.012.G975USQU6stGUH4.RP1A.200720.012.G973USQU6GUH4, sorti le 31 août Galaxy S10+ : RP1A.200720.012.G975USQU6stGUH4. G977UVRS7FUG6, sortie le 25 août

Série Galaxy S20

T-Mobile Débloqué Verizon Galaxy S20 FE 5G : RP1A.200720.012.G781VSQU4DUG6, sorti le 13 août Galaxy S20 : ​​RP1A.200720.012. G981VSQU2DUH1, sorti le 25 août Galaxy S20+ : RP1A.200720.012.G986USQU2DUH1, sorti le 25 août Galaxy S20 Ultra : RP1A.200720.012.G988USQU2DUH1, sorti le 25 août

Série Galaxy S21

AT&T Galaxy S21 : N991USQU4AUGQ, sorti le 19 août Galaxy S21+ : N996USQU4AUGQ, sorti le 19 août Galaxy S21 Ultra : N998USQU4AUGQ, sorti le 19 août T-Mobile Unlocked Verizon Galaxy S21 : RP1A.200720.012.G991USQU4121. G996USQU4AUGE, sortie le 4 août Galaxy S21 Ultra : RP1A.200720.012.G998USQU4AUGE, sortie le 4 août

Galaxy Note9

Verizon Galaxy Note9 : QP1A.190711.020.N960USQS9FUG2, sorti le 11 août

Série Galaxy Note10

Série Galaxy Note20

AT&T T-Mobile débloqué Verizon

Série Galaxy A

Verizon Galaxy A01 : RP1A.200720.012.A015VVRU5BUG3, sorti le 31 août Galaxy A21 : QP1A.190711.020.A215USQS5AUG5, sorti le 30 août Galaxy A50 : RP1A.200720.012.A505USQSEDUG3, sorti le 5 août Galaxy A51 : RP1A.200720.02, sorti le 17 août A71 5G : RP1A.200720.012.A716VSQU4DUG3, sorti le 18 août T-Mobile

Série Galaxy Z

Tablettes Galaxy

AT&T T-Mobile Verizon Galaxy Tab S6 : RP1A.200720.012.T867VVRS5CUG1, sortie le 17 août

Nouveaux appareils

Tout comme nous commençons à voir le correctif de septembre arriver sur certains appareils internationaux, une tonne de téléphones Samsung aux États-Unis ont reçu leurs mises à jour d’août. Cela inclut toute la série Galaxy S10 sur Verizon, les Galaxy S20 et S20 Ultra sur T-Mobile, la série Note20 sur AT&T et T-Mobile, et plus encore.