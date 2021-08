La mise à jour d’Assassin’s Creed Odyssey ajoute le support 60FPS sur Xbox Series X/S et PS5

Ubisoft a confirmé que Assassin’s Creed Odyssey est configuré pour obtenir une nouvelle mise à jour le 24 août qui permet au jeu de fonctionner en 60FPS à la fois sur le PS5 et Xbox Series X/S.

Assassin’s Creed Odyssey – sans doute le meilleur jeu de la fin moderne de la série – va encore s’améliorer sur PlayStation 5 et les consoles Xbox de nouvelle génération à partir de demain. Dans un nouveau tweet, Ubisoft a noté que le RPG épique en monde ouvert allait recevoir une nouvelle mise à jour qui lui permettra de fonctionner à une belle vitesse de 60 images par seconde sur les nouvelles machines. « La Grèce antique vous manque ? » demande le tweet. “Une nouvelle mise à jour du titre pour Assassin’s Creed Odyssey sera déployée le 24 août, ajoutant la prise en charge de 60FPS lors de l’exécution du jeu sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité !” Ubisoft s’attend à ce que la mise à jour débarque le 24 août 2021 à 8 h CEST, 2 h HE, 16 h AEST et 23 h HAP (23 août). Il pèsera environ 370 Mo sur Xbox et 470 Mo sur PlayStation. Nous avons déjà vu des mises à jour post-lancement d’Assassin’s Creed Odyssey qui ajoutaient des ensembles d’armures sur le thème de Valhalla, l’ensemble romain d’Ezio et bien d’autres. Le jeu a bénéficié d’une bonne quantité de support gratuit depuis son lancement en 2018, et a même abandonné du contenu épisodique gratuit dans le jeu pour combler le fossé entre sa sortie et celle d’Assassin’s Creed Valhalla. Si vous avez envie de plus de contenu Assassin’s Creed, vous avez de la chance : Ubisoft a récemment confirmé qu’Assassin’s Creed Infinity serait en développement dans ses studios de Montréal et de Québec. Au-delà de la reconnaissance de l’existence du jeu et de la confirmation de ses principales pistes, Ubisoft n’a partagé aucun autre détail sur Infinity, malgré les rumeurs selon lesquelles il s’agirait d’une plate-forme en ligne évolutive qui englobe plusieurs paramètres historiques.