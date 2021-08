La mise à jour DaVinci Resolve offre des performances Mac M1 3 fois plus rapides et une durée de vie de la batterie 30 % plus longue

DaVinci Resolve a officiellement lancé la compatibilité Mac M1 en mars et aujourd’hui, la dernière mise à jour est sortie. Blackmagic Design dit qu’il débloque davantage de percées majeures, notamment des performances 3 fois plus rapides, une durée de vie de la batterie 30 % plus longue sur les MacBook M1 et des temps de rendu 65 % plus rapides.

Blackmagic a partagé tous les détails sur la version DaVinci 17.3 optimisée pour les Mac M1 sur son blog. Les performances 3x plus rapides sont grâce à un nouveau moteur de traitement.

Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui DaVinci Resolve 17.3 qui ajoute la prise en charge d’un tout nouveau moteur de traitement qui transforme la vitesse de DaVinci Resolve pour fonctionner jusqu’à 3 fois plus rapidement sur les modèles Apple Mac avec la puce M1. Avec cette augmentation massive de la vitesse, les clients peuvent désormais lire, éditer et noter des projets 4K plus rapidement, et peuvent même travailler sur des projets 8K sur un ordinateur portable Apple M1. Le nouveau moteur de traitement utilise un rendu basé sur des tuiles, ce qui offre également aux clients une autonomie jusqu’à 30 % plus longue sur les ordinateurs portables lorsqu’ils travaillent dans DaVinci Resolve.

En plus du tout nouveau moteur, DaVinci Resolve 17.3 prend en charge les Mac M1 pour utiliser l’encodage matériel H.265 avec la possibilité d’optimiser la vitesse ou la qualité.

DaVinci Resolve 17.3 prend également en charge une nouvelle option sur les ordinateurs Mac avec M1 pour l’encodage matériel H.265. Les clients peuvent choisir de donner la priorité à la vitesse par rapport à la qualité lors du rendu, améliorant encore les temps de rendu jusqu’à 65%. De plus, DaVinci Resolve décode désormais les fichiers AVC Intra à l’aide du moteur multimédia intégré à la puce Apple M1, ce qui accélère le décodage et la lecture lorsque vous travaillez avec ces formats de fichiers.

Les autres nouvelles fonctionnalités de 17.3 incluent de nouvelles commandes Resolve FX, des améliorations audio Fairlight et bien plus encore.

Notes de version complètes :

Fonctionnalités de DaVinci Resolve 17.3

Performances du silicium d’Apple

Nouveau moteur de traitement jusqu’à 3 fois plus rapide permettant le montage et l’étalonnage 8K.

Fairlight

Amélioration de la latence thru et des tampons de traitement et d’entrée réglables. Boîte de dialogue d’exportation améliorée avec nommage, métadonnées et contrôle du format. Les clips de la timeline peuvent être sélectionnés à partir de l’index d’édition Fairlight. Amélioration de la résolution de la règle de la chronologie Fairlight. Les bus peuvent être réorganisés en faisant glisser l’index des pistes. Nouvelles options de préférence d’E/S audio avec prise en charge de sélections d’E/S séparées. Prise en charge améliorée du mixage pour les formats de piste LRC, 5.0 et 7.0. Amélioration du comportement d’édition, de décalage et de fondu pour les clips liés.

Couleur

Color Warper prend en charge les résolutions de grille par défaut persistantes. Les commandes de couleur HDR prennent en charge les préréglages de zone par défaut persistants. Les têtes de lecture actives peuvent être changées en cliquant sur la visionneuse d’écran partagé. Nouveaux contrôles d’ouverture anamorphiques pour la diffraction d’ouverture Resolve FX. Studio uniquement. Nouvelles formes et contrôle plus fin de la mosaïque pour Resolve FX Mosaic Blur. Nouveaux contrôles de rotation pour les caches d’ordures Resolve FX Keyer. Nouvelles commandes sat et gamma et performances plus rapides pour Resolve FX Glow.

Couper

Les vues de liste dans le pool de médias peuvent être triées à partir de la sélection de colonnes. Nouveau badge pour identifier facilement les clips fixes sur la timeline.

Éditer

Les montages des sous-clips peuvent désormais être cadrés en correspondance avec le média d’origine. Les transitions de forme et d’iris peuvent être tournées à partir de l’inspecteur. Jouer autour de la sélection fonctionne désormais avec les sélections de transition. Les sous-titres nouvellement ajoutés conservent la position de la tête de lecture pour permettre l’aperçu du texte. Les instances de clip composées dans la timeline peuvent être renommées. Les compositions de fusion peuvent être renommées à partir du panneau de l’inspecteur. Options pour nommer et utiliser l’étendue complète du clip lors de la création d’un sous-clip.

La fusion

Les bundles DRFX peuvent être double-cliqués pour les installer sur Windows et Linux. Prise en charge de l’affichage du type de nœud en maintenant Ctrl/Cmd-Shift-E.

Codecs et livraison

Prise en charge de DaVinci Resolve Studio pour l’encodage audio dans le SDK du plug-in d’encodeur. Décodage AVC Intra à accélération matérielle sur Apple Silicon. Prise en charge du décodage et de l’encodage des séquences d’images JPEG-HT .JPH. Amélioration des performances de décodage H.264 et H.265 dans les systèmes Windows Intel. Codes H.265 optimisés pour la vitesse sur les systèmes Apple Silicon. Prise en charge du décodage des clips MKV avec les codecs vidéo VP9. Performances de décodage améliorées pour les clips MKV avec audio AAC et AC3. Prise en charge de l’intégration de sous-titres MPEG2 bitstream dans les clips XDCAM.

Général

Vitesses de démarrage améliorées pour les bases de données de disques avec de nombreux projets. Prise en charge de la création de base de données simplifiée et du processus de connexion. Les importations AAF prennent désormais en charge la traduction de simples clips imbriqués.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :