La mise à jour de Baldur’s Gate 3 révise les visuels, ajoute la classe Sorcier et une nouvelle zone à explorer

La sixième mise à jour majeure pour La porte de Baldur 3 a été détaillé par Larian.

Des informations sur le patch ont été fournies lors du quatrième spectacle en direct de Panel From Hell. Le sixième et plus grand patch majeur de Baldur’s Gate 3, Forging the Arcane, introduit une nouvelle classe de sorcier jouable, ainsi que la nouvelle région connue sous le nom de Grymforge.

Grymforge continue votre voyage au-delà du point précédent où l’accès anticipé s’est terminé, faisant progresser l’histoire un peu plus loin, avec de nouveaux ennemis, de nouvelles quêtes et de nouveaux personnages à rencontrer. Bien que Grymforge offre de nouveaux défis, c’est tout au long de l’expérience d’accès anticipé que Baldur’s Gate 3 reçoit des mises à jour de gameplay, visuelles et de contenu.

En plus du nouveau contenu, cette mise à jour s’accompagne d’une énorme mise à niveau graphique, de nouvelles actions d’armes mortelles et d’heures de nouveau contenu à explorer. Forging the Arcane est disponible pour jouer immédiatement après le spectacle en direct du jeudi 14 octobre – tant que le bureau n’est pas inondé (à nouveau).

Une nouvelle classe, le Sorcier, est la dernière classe jouable à rejoindre le jeu, et ces magiciens peuvent exploiter les pouvoirs de l’intérieur. La classe ajoute de nouveaux sorts au jeu en plus de la capacité de signature, Metamagic.

La métamagie vous permet d’adapter vos sorts pendant le combat. Avec lui, vous pouvez augmenter la portée, la durée d’un sort ou toucher deux ennemis simultanément, parmi d’autres variantes puissantes de vos sorts. Metamagic peut être utilisé avec d’autres roulettes pour des effets de cordes supplémentaires.

Les sorciers comportent deux sous-classes, chacune avec ses propres forces, capacités et conception visuelle : Wild Magic et Draconic Bloodline.

Magie sauvage: Les Sorciers de la Magie Sauvage embrassent le chaos et le hasard, utilisant leur capacité Tides of Chaos pour manipuler les forces du destin. Cette capacité leur permet d’obtenir un avantage sur les jets d’attaque, les tests de capacité ou les jets de sauvegarde, augmentant ainsi leurs pouvoirs pendant le combat. À son tour, un sorcier de magie sauvage peut se retrouver victime d’un effet aléatoire potentiel. Les exemples incluent mettre le feu à tout le monde autour de vous, gagner la téléportation en tant qu’action bonus ou invoquer un mephit hostile !

Lignée Draconique: Les sorciers de la lignée draconique possèdent des capacités magiques transmises par leur ascendance draconique. Leurs visages sont gravés d’écailles colorées, ces sorciers exercent des pouvoirs qui correspondent au dragon dont ils descendent. Un sorcier de la lignée draconique dont le sang s’est mêlé à celui d’un dragon rouge obtiendra des avantages supplémentaires pour les sorts de feu, tandis que les ancêtres des dragons d’autres types de couleurs peuvent offrir des capacités liées à l’acide, la foudre, le froid et le poison. De plus, cette sous-classe reçoit un point de vie supplémentaire à chaque niveau gagné, ce qui en fait de puissants adversaires.

Avec une classe de magie vient de nouveaux sorts, notamment :

Visage horrible: Une nouvelle action de têtard qui fait saigner votre ennemi et permet au sorcier de lui tirer un point de sorcellerie.

Agrandir/Réduire: Ce nouveau sort modifie la taille d’un personnage, affectant ses statistiques physiques dans le processus.

Orbe chromatique: Une nouvelle arme nucléaire puissante à cible unique qui permet aux sorciers de lancer une sphère d’énergie sur leurs ennemis.

Nuage de dagues: Ce sort protège le lanceur, l’entourant d’un nuage de dagues volantes.

Couronne de folie: Comme son nom l’indique, ce sort rend un ennemi fou et peut l’amener à attaquer ses alliés proches.

La mise à jour améliore également le combat au corps à corps et à distance. Si vous maîtrisez une arme, vous pouvez désormais gagner jusqu’à trois mouvements de signature mortels tels que Heartstopper, l’attaque non létale Weakening Strike et Concussive Smash.

Ces changements et ajouts aux actions d’armes ont été conçus par Larian pour donner aux joueurs de mêlée plus de diversité et d’options stratégiques.

Comme mentionné ci-dessus, il y a le nouvel emplacement Grymforge, qui est une ancienne forteresse de Sharran accessible à travers l’Outreterre. Ici, des rivières de lave et de feu illuminent les salles et les chambres où vous trouverez de nouvelles séries de quêtes, cinématiques, combats et de nouveaux personnages.

Le jeu a également reçu une refonte graphique importante et vous remarquerez des améliorations substantielles de la profondeur visuelle. L’équipe a mis en œuvre un éclairage directionnel et volumétrique, appliqué un nouvel étalonnage des couleurs, introduit de nouveaux effets de particules, des nuages ​​en temps réel, une diffusion atmosphérique, un brouillard volumétrique et d’autres améliorations visuelles. Vous remarquerez également que des dommages cosmétiques et de la saleté ont été ajoutés et sont basés sur les HP d’un personnage. Cela va de la sueur, de la saleté, des ecchymoses et du sang, selon à quel point « vous échouez à être un héros ».

Les notes du patch 6 approchant les 11 pages, nous ne les publierons pas ici. Au lieu de cela, rendez-vous simplement ici pour leur donner une lecture. Il pèse également environ 60 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace avant de le télécharger.