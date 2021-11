La mise à jour de Bitcoin Taproot améliore le réseau car l’impact sur les prix BTC peut être limité

Bitcoin devrait subir une mise à niveau majeure du réseau, Taproot, dans près de deux jours, c’est-à-dire le 14 novembre, ou 255 blocs plus tard, selon les données de Taproot.watch. Il s’agit de la première mise à jour significative depuis Segregated Witness (SegWit), qui a finalement abouti au développement et au lancement du Lightning Network en 2018. La proposition originale de Taproot a été faite par Gregory Maxwell, contributeur principal de Bitcoin et ancien directeur de la formation de Blockstream, le 23 janvier 2018.

Alors que la précédente mise à jour de SegWit visait à résoudre la malléabilité des transactions et à améliorer l’évolutivité du réseau Bitcoin, la mise à jour Taproot vise à améliorer l’efficacité des transactions, la confidentialité du réseau et sa capacité à prendre en charge les initiatives de contrats intelligents. La mise à jour n’a été mise en ligne qu’après avoir atteint un consensus de 90% parmi les nœuds miniers Bitcoin le 12 juin, comme annoncé par le développeur Bitcoin Hampus Sjöberg sur Twitter. Sjöberg a également créé le site Web Taproot.watch pour suivre les mises à jour de la mise à jour Taproot.

Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie chez AAX, un échange de crypto-monnaie, a déclaré à Cointelegraph : « La mise à jour Taproot à venir sur Bitcoin est l’un des changements les plus choquants à mettre en œuvre sur le réseau. La mise à jour apporte une fonctionnalité de contrat intelligent au protocole et optimise la rentabilité et la confidentialité. »

Il a également noté que la fonctionnalité de contrat intelligent à venir sur Bitcoin est importante même s’il existe déjà tellement de protocoles hautes performances, déclarant que « nous devons nous rappeler que Bitcoin est le seul réseau véritablement non souverain qui offre le réseau le plus élevé. sécurité sur la planète ».

Entreprises MAST et Schnorr

Le soft fork présentera l’arbre de syntaxe abstraite merkelized (MAST). Cet arbre introduira une condition qui permettra à l’expéditeur et au destinataire de la transaction de signer ensemble une transaction pour le règlement. Les arbres de Merkle sont une structure de données complexe compacte établie qui a été inventée par Ralph Merkle, l’un des inventeurs de la cryptographie à clé publique.

Actuellement, Bitcoin utilise le hachage pay-to-script (P2SH) qui garantit qu’un seul hachage du script est en chaîne. Par conséquent, lorsque des jetons sont dépensés, la technologie sous-jacente nécessite d’afficher toutes les conditions possibles qui auraient pu être remplies, y compris celles qui ne l’ont pas été lors de la transaction. L’inconvénient de ceci est que vous avez beaucoup de données, ce qui est inutile et pas idéal pour la confidentialité, car n’importe qui sur la blockchain peut enquêter sur les manières dont les fonds auraient pu être dépensés, le type de portefeuille utilisé et peut-être plus. . de tels détails.

MAST garantit que les différentes conditions dans lesquelles les fonds peuvent être dépensés sont traitées individuellement et incluses dans un arbre Merkle qui produira une racine Merkle, qui est un hachage unique. Cela garantit que seules les conditions remplies doivent être divulguées, ce qui rend le réseau plus efficace en matière de données que les contrats P2SH précédemment utilisés.

De plus, la mise à jour Taproot apportera la signature Schnorr. Cet algorithme permettra aux utilisateurs d’ajouter plusieurs signatures en une seule pour une seule transaction, ce qui rendra difficile la distinction entre les transactions régulières et les transactions multi-signatures. Essentiellement, ces signatures sont masquées s’il existe une structure MAST qui existait à partir du jeton ou de la transaction à un moment donné.

Igneus Terrence, responsable de la communication pour Bybit, une bourse de dérivés de crypto-monnaie, s’est entretenu avec Cointelegraph sur les détails de cette mise à jour :

En utilisant la trinité des signatures de Schnorr, MAST et Tapscript, Taproot permet une collecte de données moins inutile sur les sorties de transaction du réseau Bitcoin sans sacrifier la sécurité. En raison de moins de données collectées et transférées, les avantages pour les utilisateurs finaux se traduiront par une meilleure confidentialité, plus d’efficacité et des frais de transaction moins élevés. »

Terrence a également mentionné que la mise à jour de Taproot aurait un effet aggravant sur le Lightning Network lancé en 2018. Après ce soft fork, les transactions multi-signatures simples et complexes et Lightning Network seront traitées de manière égale sur le réseau. Cela permettrait de libérer le véritable potentiel du Lightning Network grâce à une efficacité accrue et à une discrimination réduite en matière de fongibilité.

Marie Tatibouet, directrice du marketing de Gate.io, s’est entretenue avec Cointelegraph sur l’impact plus important que le Lightning Network a déjà eu, en particulier sur l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Elle a déclaré: «Strike, l’un des portefeuilles Lightning Network les plus populaires, est responsable de l’alimentation de l’écosystème crypto du Salvador. Sur une période de trois mois entre mai et juillet 2021, le nombre de nœuds sur le réseau Lightning est passé de 10 000 à 23 000. Dans l’état actuel des choses, le Lightning Network devrait atteindre 700 millions d’utilisateurs d’ici 2030. »

Bien que la mise à jour permette le déploiement de contrats intelligents et constitue la prochaine mise à niveau logique du réseau Bitcoin, il ne serait pas réaliste de rivaliser à court terme avec le réseau blockchain de contrats intelligents le plus utilisé, Ethereum. À ce sujet, Tatibouet a déclaré : « Même s’il faudra un certain temps pour que les bons contrats fonctionnent correctement, le service et la base d’utilisateurs qu’il apportera seront certainement impressionnants. Cependant, ne vous attendez pas à ce que l’écosystème des contrats intelligents Bitcoin éclipse celui d’Ethereum de si tôt. «

Anto Bukov, co-fondateur de 1inch Network, un échange décentralisé de crypto-monnaie, a une vision plus absolue des contrats intelligents. Il a déclaré à Cointelegraph : « Il n’a pas été conçu à cet effet. Bitcoin est basé sur le modèle UTXO, qui ne convient pas aux contrats intelligents. Cardano l’a récemment démontré. »

L’impact sur les prix à court terme est limité

Les jours qui ont précédé la mise à jour ont également été intéressants pour Bitcoin en tant qu’actif d’investissement. Le jeton a brièvement atteint un sommet historique de 69 000 $ le 12 novembre avant de chuter de près de 7 000 $ sous la barre des 63 000 $. Le jeton se négocie actuellement juste en dessous de 64 000 $ selon les données de CoinMarketCap. L’actif a actuellement une capitalisation boursière de plus de 1,2 billion de dollars, restant au-dessus de la barre convoitée de 1 billion de dollars pendant près d’une semaine.

Cependant, l’impact de cette mise à jour peut déjà être inclus dans le prix actuel de l’actif. Bukov a également parlé de l’impact sur l’utilisateur final. Il a déclaré: « Nous avons remarqué des améliorations techniques intéressantes dans Taproot, mais cela n’aura guère d’impact sur l’utilisateur, sauf dans le domaine du marketing. »

Caselin semblait plus optimiste quant à l’impact à long terme sur les prix de cet actif. Il a déclaré: «La fourche souple immédiate est déjà tarifée. Quiconque comprend et suit Bitcoin connaît Taproot et aura ajusté l’exposition en conséquence. Néanmoins, étant donné que Bitcoin est toujours en dessous de sa juste valeur et qu’une nouvelle augmentation est attendue ce mois-ci, Taproot pourrait donner un coup de pouce. Cependant, en termes de potentiel, Taproot n’a pas du tout été écarté. »

Étant donné que la mise à jour de Taproot réduirait les résultats des transactions sur le réseau, elle ouvre la possibilité de mettre en œuvre des contrats intelligents sophistiqués. Un différenciateur des autres réseaux de blockchain qui disposent déjà de services publics de contrats intelligents avancés tels que Ethereum, Solana, etc., est que les fonctions monétaires et la sécurité supérieure du réseau de Bitcoin pourraient attirer des liquidités qui restent sur le réseau pendant de longues périodes. C’est un aspect avec lequel divers protocoles de finance décentralisée (DeFi) construits sur des plateformes comme Ethereum sont actuellement aux prises avec, et entrent dans DeFi 2.0 pour y remédier.

Caselin a parlé plus en détail de l’impact à l’échelle du marché, déclarant : « Bitcoin pourrait prendre des parts de marché sur les plateformes de contrats intelligents ; Cependant, les principaux acteurs de DeFi sont plus susceptibles de s’en tenir à Ethereum, Solana et à des protocoles similaires. Bitcoin est le mieux adapté pour les efforts les plus sérieux et le capital sérieux. «

Indépendamment de l’impact à court terme sur les prix que la mise à niveau de Taproot peut ou non avoir sur Bitcoin, il est clair que la mise à niveau de Taproot, qui est facturée comme la première mise à niveau du réseau en quatre ans, est une étape importante pour le réseau. améliore encore vos fondamentaux. À long terme, cette mise à jour générerait de la valeur et pourrait être considérée comme une nouvelle étape vers « l’hyperbitcoinisation ».