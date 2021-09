La mise à jour de Dead Cells ‘Practice Makes Perfect’ rend le jeu plus facile, mais seulement si vous le voulez

in

Motion Twin et Evil Empire ont publié la 25e – oui, la vingt-cinquième – mise à jour pour Dead Cells. Appelée “Practice Makes Perfect”, la mise à jour vise à rendre les choses un peu plus faciles pour les nouveaux joueurs ou ceux qui veulent passer un moment plus doux à explorer tout ce que le jeu a à offrir.

Un nouvel ajout est la salle d’entraînement, un espace où les joueurs peuvent s’entraîner à jouer en affrontant tous les monstres et boss que vous avez rencontrés dans le jeu. Il existe des préréglages disponibles qui peuvent refléter artificiellement le bestiaire de chaque biome, et vous pouvez également vous entraîner contre tous les boss dans leurs propres environnements.

Les choses deviennent encore plus intéressantes grâce à la nouvelle fonctionnalité « Aspects », qui introduit « des pouvoirs incroyablement puissants et totalement facultatifs pour faciliter votre course ». Soyez averti qu’en utilisant cette fonctionnalité, vous ne pourrez pas débloquer une nouvelle cellule de boss ou des réalisations de boss sans faille, vous devrez donc toujours jouer normalement pour atteindre le niveau suivant.

Voici un aperçu de la fonctionnalité Aspects…

Il y a aussi beaucoup plus, y compris une nouvelle carte du monde qui vous permet de voir les différents chemins d’îles que vous avez déjà trouvés, et un ajustement qui voit le changement total des dégâts s’afficher lors de la sélection des statistiques à partir d’un parchemin.

Ces nouvelles fonctionnalités semblent-elles être un bon ajout ? Assurez-vous de nous faire savoir si vous consultez la nouvelle mise à jour.