La mise à jour de Deathloop PC ajoute des messages de crash plus descriptifs, corrige les problèmes avec les réalisations

Une mise à jour pour Boucle de la mort a été publié sur PC, ce qui résout un problème de réussite et inclut de meilleures descriptions des erreurs.

Selon les notes publiées sur Steam, il y avait un problème où certaines réalisations n’étaient pas débloquées pour les joueurs. Cela a été corrigé.

La mise à jour inclut également des messages d’erreur plus descriptifs pour certains utilisateurs rencontrant des problèmes de plantage lors du lancement du jeu. Cela est dû à des processeurs qui ne répondent pas aux exigences minimales ou lorsque les extensions nécessaires pour exécuter le jeu ont été désactivées par l’utilisateur ou par un logiciel tiers.

Il est également noté que l’équipe continue également d’enquêter sur les rapports impliquant le bégaiement sur PC.

Arkane a déclaré qu’il explorait les causes et les correctifs potentiels et fournirait une mise à jour lorsque plus d’informations seraient disponibles.

Ceux qui rencontrent des problèmes de bégaiement sur PC sont encouragés à contacter le service client et à soumettre un ticket afin de les aider à tester un correctif.

Deathloop est sorti plus tôt cette semaine sur PC et PS5 et les critiques et les joueurs semblent tous les deux vraiment l’aimer. Notre propre Alex Donaldson lui a attribué une note de 5/5, le qualifiant d'”aventure palpitante et fluide et de meilleur jeu d’Arkane à ce jour”.