La mise à jour de décembre de Quest v35 ajoute enfin des sauvegardes dans le cloud et une prise en charge multi-utilisateurs

Il y a exactement un mois, Meta a annoncé que la sauvegarde de sauvegarde dans le cloud arriverait dans Quest et Quest 2 dans les semaines à venir. Heureusement, nous n’avons pas eu à attendre très longtemps pour cette fonctionnalité, car elle est désormais déployée parallèlement à la mise à jour v35 de décembre pour les deux casques.

Cela résout plus ou moins l’énigme de savoir s’il faut choisir le 128 Go ou 256 Go Quest 2 car, avant cette mise à jour, les fichiers de sauvegarde étaient directement liés aux propres fichiers du jeu. Cela signifiait que si vous deviez désinstaller un jeu de votre Quest ou Quest 2, vous perdriez également vos fichiers de sauvegarde.

Cette mise à jour sauvegardera désormais automatiquement toutes les sauvegardes de jeu de votre casque sur les systèmes cloud de Meta, ce qui signifie que vous pouvez enfin installer Medal of Honor: Above and Beyond sur un Quest 2 de 64 Go sans désinstaller tous vos jeux.

En plus de ce qui était probablement la fonctionnalité la plus demandée pour la plate-forme Quest, la prise en charge du partage multi-utilisateurs et d’applications, qui sort maintenant de la version bêta et sera désormais disponible dans le menu des paramètres habituels de Quest. Les personnes utilisant un seul casque dans leur foyer peuvent désormais partager des jeux sans avoir à partager un seul compte. Demandez à tous les autres utilisateurs de Quest de se connecter avec leur compte Facebook et chacun aura des profils distincts.

De plus, tous les comptes secondaires peuvent partager une bibliothèque avec le compte principal sur le casque. Cela signifie que vous pouvez utiliser plusieurs comptes par casque sans avoir à acheter plusieurs exemplaires du même jeu.

La prise en charge de Facebook Messenger inclut désormais la possibilité de passer des appels via Messenger en VR, ce qui facilite la communication avec tout le monde dans votre vie sans retirer votre casque.

Si vous travaillez dans Horizon Workrooms ou utilisez des applications Web progressives (PWA) comme Instagram, Facebook ou autres, vous serez heureux d’apprendre que les deux fonctionnalités reçoivent également des mises à jour notables dans cette version. Workrooms inclut désormais davantage de personnalisations pouvant être apportées à votre espace de travail, et encore plus de PWA sont désormais disponibles via la boutique Oculus.

Enfin, dans cette version est l’ajout de la caméra de réalité mixte mobile. Cette fonctionnalité est actuellement réservée à l’iPhone et nécessite un iPhone XS ou supérieur exécutant iOS 11.0 ou supérieur. Avec cette nouvelle capacité, la fonction caméra de l’application Oculus bénéficie d’une mise à niveau massive, permettant de montrer tout votre corps en réalité virtuelle à l’aide de la technologie de conscience spatiale. Les streamers VR, en particulier, seront probablement ravis de cette nouvelle fonctionnalité car elle ne nécessite aucun équipement supplémentaire pour la faire fonctionner.

