La mise à jour de Gboard facilite grandement l’accès aux éléments de votre presse-papiers

Gboard est facilement l’un des meilleurs claviers pour Android, grâce à ses prédictions intelligentes, sa mise en page personnalisable et ses emojis faciles à utiliser, en particulier avec Emoji Kitchen. Cela dit, Google peut toujours améliorer l’application et l’entreprise apporte toujours des modifications subtiles à l’application. L’une des dernières améliorations vient d’introduire un moyen plus simple d’accéder aux éléments de votre presse-papiers sans avoir à ouvrir le menu.

Repéré par Android Police, Google semble être en train de déployer une nouvelle mise à jour de Gboard avec un nouveau presse-papiers à défilement latéral. Ceci est différent de l’itération précédente qui suggère généralement simplement un élément de presse-papiers récemment copié à coller dans un champ de texte. Avec cette nouvelle implémentation, le texte copié sera répertorié dans la barre au-dessus du clavier, qui est utilisée pour contenir des suggestions de presse-papiers, et vous pourrez faire glisser horizontalement les éléments.

Source: Police Android

La nouvelle implémentation permet aux utilisateurs de sauter l’étape supplémentaire d’ouverture du menu du presse-papiers, ce qui facilite grandement l’accès au texte et aux liens copiés. Cependant, il ne semble pas remplacer complètement le menu du presse-papiers, permettant aux utilisateurs de gérer facilement les éléments copiés dans leur file d’attente.

La nouvelle fonctionnalité de presse-papiers est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs sur les meilleurs téléphones Android, bien qu’elle ne semble pas encore largement disponible. Si vous n’avez pas encore reçu la nouvelle fonctionnalité de presse-papiers, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Gboard pour vous assurer que vous l’obtiendrez le plus tôt possible.

