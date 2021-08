La mise à jour de Ghostrunner ajoute deux nouveaux modes et un néon au jeu

Deux nouveaux modes de jeu gratuits et un pack néon cosmétique payant sont désormais disponibles pour Ghostrunner, le jeu d’action de parkour cyberpunk à la première personne, sur PC et consoles.

Lorsque les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S feront leurs débuts le mardi 28 septembre, chacune contiendra le nouveau mode Wave et le pack Neon, ainsi que tous les DLC gratuits précédents. Le pack Neon arrivera sur Nintendo Switch dans les semaines à venir.

L’un des nouveaux modes vous fait affronter vague après vague d’ennemis tués en un coup. Ce nouvel ajout inspiré du roguelike s’appelle Wave Mode avec des types et des formations d’ennemis générés de manière procédurale, des améliorations de héros entre les tours, et plus encore. Si vous survivez à 20 tours, vous débloquerez une épée exclusive.

Il existe également un mode d’assistance qui vous permet de profiter de l’histoire et de courir autour de la tour sans mort instantanée. Ce mode vous permet de réduire l’intensité pour une histoire plus accessible avec trois options à bascule : des temps de recharge plus courts pour une utilisation plus fréquente des capacités, un gameplay plus lent pour aider avec les temps de réaction et une vie supplémentaire.

Il existe également le nouveau pack Neon à 4,99 $ / 4,69 £ / 4,99 €, qui propose quatre ensembles de gants et de katanas : Neon Night, Afterglow, Luminescence et Glint.

Aujourd’hui marque également la sortie de Jack’s Bundle (7,99 $ / 5,99 £ / 7,99 € sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch). Cette collection comprend tous les produits cosmétiques lancés dans Ghostrunner jusqu’à présent, du nouveau pack Neon aux précédents packs Winter et Metal Ox.

La semaine prochaine, le 7 septembre, le Summer Bundle (12,99 $ / 9,99 £ / 12,99 € sur Steam, Epic Games Store et GOG) sera lancé avec tous les produits cosmétiques en plus de la bande originale de Ghostrunner de Daniel Deluxe et d’un artbook numérique. La bande originale et l’artbook numérique sont également disponibles séparément dans l’Art Bundle, (7,99 $ / 5,99 £ / 7,99 € sur Steam, Epic et GOG).

Ghostrunner est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 28 septembre.