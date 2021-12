La mise à jour de Google Agenda facilite grandement la gestion des comptes et des événements

Cette semaine, Google a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités à son application Calendrier pour aider les utilisateurs à gérer facilement plusieurs comptes et à mieux gérer les invitations.

La première nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de mieux contrôler les invitations à des événements qui apparaissent sur leur calendrier. Dans le paramètre « Ajouter automatiquement des invitations », les utilisateurs peuvent désormais choisir d’inclure uniquement les événements auxquels ils ont répondu.

Les utilisateurs qui sélectionnent cette option recevront des e-mails d’invitation afin qu’ils ne manquent pas les événements auxquels ils pourraient souhaiter participer. Seuls ceux auxquels ils ont répondu seront ajoutés à leur calendrier.

Ceci est particulièrement utile pour les utilisateurs qui semblent être bombardés d’invitations à des événements, sans aucun doute l’un des nombreux inconvénients d’être si populaire. De cette façon, leurs calendriers ne seront pas remplis d’événements auxquels ils ne se soucient pas d’assister.

Pour trouver cette option, ouvrez Google Agenda > Accédez aux paramètres > Faites défiler jusqu’aux paramètres de l’événement > accédez à « Ajouter des invitations à mon calendrier ».

Une autre fonctionnalité utile ajoutée à l’application Calendrier sur iOS et les meilleurs téléphones Android est l’inclusion d’une vignette de profil en haut de l’application. Comme beaucoup d’autres applications Google, la photo de profil de l’utilisateur apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’application, ce qui permettra aux utilisateurs de déterminer plus facilement sur quel compte ils se trouvent actuellement lors de la création de nouveaux événements.

À partir de là, les utilisateurs pourront sélectionner la vignette et changer de compte.

Google note que les utilisateurs continueront de voir les événements de tous les comptes actuellement connectés à l’application. De plus, le menu de débordement affichera toujours le compte actuel en haut.

Ces nouvelles fonctionnalités ont commencé à être déployées cette semaine et devraient atteindre tout le monde avec tous les comptes Workspace, G Suite Basic et Google personnels d’ici la fin du mois.

