La mise à jour de Google Meet prend en charge les appels vidéo de 500 participants pour les utilisateurs d’espace de travail premium

Google autorise désormais jusqu’à 500 participants à rejoindre une réunion virtuelle

Les clients Premium Workspace de Google Meet peuvent désormais accueillir jusqu’à 500 participants sur le service de visioconférence. Même si Google met à niveau sa plate-forme de communication virtuelle avec l’augmentation du travail à distance en raison de la pandémie, le nombre maximum de participants autorisés est la moitié de celui pris en charge par les équipes Microsoft qui autorisent jusqu’à 1 000 personnes dans une réunion.

Les changements ont été annoncés via un article de blog et que les clients des plans Google Workspace, Enterprise Standard, Business Plus, Enterprise Plus et Education Plus pourront utiliser la nouvelle mise à niveau en ajoutant 500 personnes à une réunion virtuelle. Les clients dans d’autres plans que ceux mentionnés ne seront pas couverts par la dernière mise à jour.

Les clients de Google Workspace pourront désormais accueillir plus d’utilisateurs et également activer la diffusion en direct, ce qui permet à jusqu’à 100 000 téléspectateurs de se connecter en même temps. Les nouvelles limites pour les clients éligibles sont désormais déployées pour les utilisateurs éligibles.

D’autres fonctionnalités qui ont été ajoutées à la fonction de rencontre vidéo de Google sont la fonction de verrouillage audio-vidéo qui permet à un hôte de couper le son des participants pendant un appel, la prise en charge des appels vocaux et vidéo à partir de l’application Gmail, etc. pour rivaliser avec Microsoft 365 et ses fonctionnalités.

De plus, Google teste en version bêta une fonctionnalité de traduction en direct pour certains utilisateurs payants. Une autre fonctionnalité ajoutée était que les utilisateurs peuvent désormais utiliser une fonction de réglage automatique de la luminosité pour les appels vidéo.

