La mise à jour de Google Meet vous aide à partager le fardeau de l’hébergement

L’hébergement d’un appel vidéo Google Meet pourrait bientôt être beaucoup moins stressant grâce à une nouvelle mise à jour du service.

La plate-forme de visioconférence de Google a dévoilé une série de changements visant à rendre l’hébergement d’un appel Meet moins stressant, mais aussi plus sûr et plus intuitif pour les utilisateurs du monde entier.

Cela inclut la possibilité d’ajouter jusqu’à 25 co-organisateurs pour une réunion, ce qui signifie que toutes les responsabilités d’administrateur ne sont pas regroupées sur une seule personne.

Protection de Google Meet

Google dit que tous les co-hôtes supplémentaires auront accès aux contrôles d’administration lors d’un appel, ce qui signifie que l’action peut être prise beaucoup plus rapidement que s’il s’agissait d’un seul utilisateur.

Ces contrôles incluent la possibilité de définir des limites sur lesquelles les participants peuvent partager leurs écrans et envoyer des messages de discussion, et les co-organisateurs pourront également mettre fin à la réunion, couper le son de tous les participants à la fois et contrôler qui peut participer à une réunion.

Les administrateurs peuvent utiliser un nouveau paramètre « accès rapide » pour contrôler facilement qui doit demander l’autorisation de rejoindre une réunion, ce qui peut être utile si vous parlez à quelqu’un en dehors de votre organisation.

Google Meet a également ajouté la possibilité de rechercher un participant spécifique à la réunion dans votre liste de participants – ce qui peut être utile si vous devez attribuer des privilèges d’hôte, ou désactiver ou supprimer une certaine personne.

Ces fonctionnalités de sécurité n’étaient auparavant disponibles que pour les clients de Google Workspace for Education, mais tous les utilisateurs de Google Meet sur ordinateur et mobile pourront désormais y accéder, les nouvelles fonctionnalités étant désormais déployées.

Google Meet peut prendre en charge jusqu’à 100 participants sur des appareils de bureau, tout en proposant des « salles de réunion » pour des discussions supplémentaires si nécessaire.

La mise à jour intervient peu de temps après que les experts en cybersécurité ont averti que de plus en plus d’escroqueries par hameçonnage utilisent les liens Google Meet pour essayer de tromper les victimes.

Les experts de GreatHorn ont noté qu’il y avait eu une forte augmentation des attaques de phishing qui reposent sur les redirections ouvertes de Google à l’aide de Google Meet et de Google DoubleClick, permettant aux acteurs malveillants de camoufler les liens malveillants en tant que liens fiables afin de contourner de nombreuses solutions de sécurité de la messagerie.