La mise à jour de Google Pixel 6 de décembre 2021 est en pause

La mise à jour Google Pixel 6 de décembre 2021 a commencé à être déployée au début du mois. Cependant, peu d’utilisateurs l’ont réellement compris. Ceux qui l’ont fait se sont plaints de nombreux bugs. Aujourd’hui, Google a finalement admis avoir suspendu la mise à jour en raison de ces problèmes. Les correctifs pour les problèmes seront publiés avec le correctif de janvier 2022.

Le 6 décembre 2021, Google a fait une grande annonce concernant une nouvelle fonctionnalité Pixel. La baisse comprenait de nombreuses fonctionnalités pour les appareils Pixel pris en charge, avec beaucoup de ces fonctionnalités orientées vers la série Google Pixel 6. Il s’agissait de la première baisse trimestrielle de cette série depuis l’atterrissage en octobre.

Cependant, tout au long de ce mois, de nombreuses personnes se sont plaintes de n’avoir jamais reçu la mise à jour sur leurs téléphones Pixel 6. Pire encore, ceux qui fait voir la mise à jour se plaint de nombreux bugs et problèmes. Le plus flagrant est que certains des bogues sont liés à des appels interrompus. Maintenant, enfin, Google a admis que la mise à jour du Pixel 6 de décembre 2021 avait été interrompue à un moment donné entre le 6 décembre et aujourd’hui, le 30 décembre.

Dans sa déclaration, Google admet avoir déjà identifié un correctif. Cependant, le correctif doit être assez compliqué car il ne sera pas déployé sur les combinés Google Pixel 6 avant « fin janvier ».

Bien qu’il n’admette pas autant, il est très clair que Google a suspendu le déploiement de la mise à jour Pixel 6 de décembre bien avant aujourd’hui. Il est regrettable que la société n’ait ressenti le besoin de faire une annonce formelle à ce sujet que le 30 décembre, alors qu’il ne restait que quelques heures avant la fin de l’année.

Problèmes de mise à jour du Pixel 6 de décembre ? Tant pis.

Si vous avez été l’un des malchanceux à obtenir la mise à jour, Google a de mauvaises nouvelles pour vous. Si vous êtes confronté à des appels interrompus, la seule solution, pour l’instant, est de revenir à une version précédente d’Android. Ceci, bien sûr, nécessite une réinitialisation d’usine de votre téléphone. Aie.

Vous devrez choisir entre une réinitialisation d’usine ou vivre avec des appels interrompus pendant un mois.

La seule autre option est d’attendre et de traiter les appels interrompus jusqu’à « fin janvier », lorsque Google publiera le correctif. Cela signifie que vous pourriez avoir un mois d’appels peu fiables. Aïe double.

Honnêtement, c’est assez épouvantable de voir Google fonctionner de cette manière. Premièrement, il a très clairement mis en pause sa mise à jour bien avant de l’annoncer. Il prend son temps pour déployer un correctif (un mois, sérieusement?) Et la seule autre option disponible pour les gens est une réinitialisation d’usine. Tout cela est très désordonné.

Pour l’instant, si vous utilisez la mise à jour Pixel 6 de décembre, vous avez un choix difficile à faire. Si vous optez pour la réinitialisation d’usine, vous trouverez les instructions et les outils dont vous avez besoin ici.

