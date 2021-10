La mise à jour de Google Workspace limitera à quel point vous ennuyez accidentellement vos collègues après les heures de travail

Il vous montrera plus d’informations sur vos collègues

Travailler à distance a été un ajustement énorme pour beaucoup d’entre nous, et cela peut être exacerbé lorsque votre équipe est répartie dans le monde entier. La communication est la clé du succès de toute équipe, mais lorsque vous avez des personnes qui travaillent selon des horaires différents, sans parler d’être dans des fuseaux horaires différents, garder une trace de qui est disponible quand peut être un cauchemar. C’est pourquoi nous sommes heureux de voir certains des derniers outils que Google apporte à Contacts.

Plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé qu’il apporterait le raccourci Contacts dans la barre latérale droite de bon nombre de ses services Workspace. La fonctionnalité était depuis longtemps dans Gmail, mais elle manquait dans les produits adjacents à l’espace de travail comme Drive et Calendar. Maintenant, notre dernière mise à jour vous montre une vue détaillée des informations de vos contacts.

Pour commencer, vous pouvez voir le fuseau horaire actuel de quelqu’un, et un indicateur de croissant de lune et une bannière violette vous permettront de savoir quand il est en dehors des heures de travail définies de quelqu’un. Il existe également une option de non-gestionnaire qui vous indique qui est qui et quels rôles ils occupent dans votre organisation. Le dernier mais non le moindre est les fichiers partagés, qui sont essentiellement une liste de toutes les ressources Drive qu’un utilisateur a partagées avec vous. Google intègre ses applications et services depuis quelques années pour améliorer l’expérience utilisateur, et cette mise à jour de l’espace de travail devrait faciliter la communication et réduire vos chances de contacter accidentellement un collègue pendant ses heures creuses.

Cette mise à jour a commencé à être envoyée aux utilisateurs lundi. Cependant, vous devrez peut-être attendre un peu avant de pouvoir l’essayer, car Google dit que cela peut prendre plus de 15 jours pour que la fonctionnalité arrive pour tout le monde. La société indique également que les nouvelles fonctionnalités seront déployées séparément, mais lorsqu’elles le seront, elles seront disponibles pour tous les clients Google Workspace, G Suite Basic et G Suite Business.

