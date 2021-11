La mise à jour de Halo Infinite Battle Pass rendra les défis plus faciles

Image : Microsoft

Microsoft a annoncé des mises à jour de la passe de combat de Halo Infinite avant la date prévue, à la suite d’un contrecoup généralisé sur la façon dont il attribue XP. Bien qu’il ne réponde pas à toutes les critiques sous-jacentes, ces nouveaux ajustements rendront certainement la mouture un peu plus acceptable dans les semaines précédant le lancement complet du jeu le 8 décembre.

Les correctifs qui devraient être mis en ligne avant la fin de la semaine se concentrent principalement sur l’ajustement des défis hebdomadaires pour les rendre plus faciles. « Nous surveillerons ces changements de près pour nous assurer qu’ils ont l’impact positif que nous souhaitons tous sur votre progression », a tweeté le responsable de la communauté Halo, John Junyszek, hier soir. « Ce n’est que notre première étape – nous nous engageons à continuer à faire évoluer ces systèmes, mais cela prendra du temps. »

Voici les changements annoncés :

Un nouveau défi quotidien attribuant automatiquement 50 XP pour avoir terminé le premier match de la journée. Certains des défis hebdomadaires les plus ennuyeux seront supprimés. D’autres verront leur difficulté réduite afin que les joueurs puissent les terminer plus rapidement. Les boosters Double XP dureront désormais une heure au lieu de seulement 30 minutes. La récompense ultime actuelle de cette semaine, la visière Sigil Mark VII, sera offerte à tout le monde gratuitement entre le 23 et le 30 novembre.

Lire la suite: Le Battle Pass de Halo Infinite est nul, disent les fans

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

G/O Media peut toucher une commission

Lorsque la surprise multijoueur de Halo Infinite a été lancée en douceur plus tôt cette semaine, les joueurs qui n’avaient pas fait partie des versions bêta précédentes ont été choqués de constater que le simple fait de jouer des matchs ne leur rapportait aucun XP de passe de combat, la voie principale pour débloquer de nouvelles récompenses. Au lieu de cela, le seul moyen d’obtenir de l’XP était de terminer les défis quotidiens et hebdomadaires, ce qui ralentissait douloureusement la progression et, dans certains cas, gâchait les matchs alors que les joueurs se concentraient sur leur prochain défi plutôt que de jouer l’objectif. Un joueur s’est récemment plaint qu’il lui avait fallu 18 heures pour gagner six niveaux, ce qui signifierait des centaines d’heures pour terminer le tout.

Le nouveau défi quotidien 100 XP pour terminer un match semble être dans le jeu depuis au moins mardi, avec différents niveaux qui augmentent lentement le nombre de matchs que vous devez jouer pour gagner les 100 prochains XP. Par exemple, après votre troisième match, vous devrez en terminer deux pour gagner les 100 prochains XP, et à votre 10e match, vous devrez commencer à en terminer trois. Ces rendements décroissants signifient que vous gagneriez toujours en deçà des 1 000 XP nécessaires pour passer d’un niveau à la passe de combat, même après plus d’une douzaine de matchs.

343 Industries avait précédemment déclaré qu’il ne commencerait à peaufiner la passe de combat qu’après la fin de la saison 1 en mai, il est donc impressionnant que le studio ait pu accélérer toute mise à jour si rapidement. Dans le même temps, jusqu’à ce que l’XP commence à être récompensé plus généreusement après chaque match, quels que soient les défis, il est difficile de ne pas le voir continuer à se sentir comme une corvée.

Mise à jour : 18/11/21, 12 h 14 HE: Les changements sont maintenant en ligne, mais il y a maintenant une nouvelle controverse autour du défi quotidien XP. Il était auparavant de 100 XP chacun pour les trois premiers matchs. Maintenant, c’est 50 XP. On ne sait pas s’il s’agit d’un déclassement intentionnel ou si le montant précédent était une erreur ou une chose ponctuelle. Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les défis hebdomadaires, cependant, sont en effet devenus beaucoup plus faciles. Certaines des conditions requises pour l’achèvement ont été réduites de moitié, ou impliquent simplement de jouer à des modes spécifiques.