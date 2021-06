La mise à jour de HBO Max pour tvOS casse des fonctionnalités clés sur Apple TV

Après le lancement de HBO Max, HBO a décidé de quitter les chaînes Apple TV, qui permettent aux utilisateurs de s’abonner et de regarder du contenu HBO directement dans l’application Apple TV. Malheureusement, il semble que l’expérience avec sa propre application ait déçu les utilisateurs, car un rapport récent note que la dernière version de l’application HBO Max pour tvOS “casse plusieurs fonctionnalités clés”.

Tout comme les autres applications de streaming disponibles pour Apple TV, l’application HBO Max utilisait auparavant le lecteur tvOS natif avec une prise en charge complète des gestes Siri Remote et des interactions Siri. Cependant, comme l’a noté Screen Times, HBO a récemment décidé de changer cela pour une raison inconnue.

Depuis la version 50.30.0 de l’application, sortie le 2 juin, HBO Max sur Apple TV n’utilise plus le lecteur tvOS natif. La société a remplacé les API officielles du système par sa propre solution, ce qui a entraîné l’arrêt de plusieurs fonctionnalités, dont la plupart étaient auparavant implémentées via le lecteur tvOS natif.

Par exemple, les utilisateurs ne peuvent plus demander à Siri « Qu’ont-ils dit ? pour activer instantanément les sous-titres. Le nouveau lecteur ne permet pas non plus aux utilisateurs de revenir en arrière ou d’avancer rapidement de 15 secondes en appuyant sur les bords du trackpad Siri Remote, et il n’est pas possible d’appuyer sur le trackpad pour parcourir la chronologie pendant la lecture de la vidéo.

Il y a également des plaintes concernant le contenu SDR obligé de s’exécuter en HDR, ce qui entraîne moins de luminosité et de couleurs saturées, et l’absence d’option pour activer ou désactiver les sous-titres sans avoir à mettre la vidéo en pause, ce qui était également possible auparavant.

En fin de compte, l’expérience de visionnage dans l’application HBO Max est maintenant horriblement mauvaise et presque inutilisable à moins que vous ne prévoyiez simplement de jouer et de faire une pause. Si vous avez besoin de faire autre chose, ne vous en faites pas. Ironiquement, les notes pour la mise à jour sont “Une expérience de streaming plus fluide vous attend en mettant l’accent sur les corrections de bugs et l’amélioration des performances”.

Les utilisateurs de HBO Max sur Apple TV sont clairement contrariés, et certains d’entre eux pensent que cela est en quelque sorte lié à un bogue dans tvOS – ce qui n’est pas le cas.

Merci @AppleTV. Je viens de mettre à jour mon logiciel et je ne peux plus utiliser l’option FF ou Rewind dans mon application @HBOMax. Merci pour rien!! – DEVIN (@DevinMillington) 3 juin 2021

Malheureusement, HBO n’a rien dit sur le retour de l’application à l’ancien lecteur ou sur le retour de ces fonctionnalités avec une future mise à jour. Avez-vous également remarqué ces problèmes avec l’application HBO Max sur tvOS ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :