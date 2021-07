La mise à jour de juillet d’Oculus Quest v31 facilite la discussion et le jeu avec des amis

in

Nous attendons peut-être patiemment que Facebook annonce l’Oculus Quest Pro, mais ils ont apparemment été assez occupés à ajouter plus de fonctionnalités aux deux casques Oculus Quest existants chaque mois. La mise à jour de juillet d’Oculus Quest v31 permet d’inviter plus facilement des amis à des jeux, de discuter avec vos amis sur Facebook Messenger et de vous connecter à vos sites Web préférés avec des mots de passe enregistrés dans le navigateur Oculus.

Pendant que vous jouez à l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2, vous pourrez plus facilement inviter vos amis à rejoindre une session multijoueur grâce à un bouton d’invitation dédié qui se trouve en appuyant sur le bouton Oculus de la manette droite. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par le jeu auquel vous jouez, mais Oculus met cette fonctionnalité à la disposition de tous les développeurs dans le SDK v31 Oculus. Cette nouvelle fonctionnalité sera d’abord disponible dans Beat Saber, Blaston, Demeo, Echo VR, ForeVR Bowl, Hyper Dash, PokerStars VR et Topgolf avec Pro Putt.

Vous trouverez également la fonctionnalité d’invitation dans l’application Oculus sur votre smartphone, y compris les notifications de connexion rapide sur le téléphone et le casque lorsque quelqu’un vous invite à un jeu. Facebook Messenger reçoit également de grandes mises à jour, notamment l’envoi et la lecture de reçus sur tous vos messages. Des réactions sont également ajoutées, ce qui permet de déposer plus facilement un coup de pouce rapide sur un message au lieu d’essayer de tout taper sur ce clavier virtuel.

Enfin, la connexion à vos sites Web préférés sera beaucoup plus facile à l’avenir, car vous pourrez enfin enregistrer vos noms d’utilisateur et mots de passe en utilisant un stockage crypté localement dans le navigateur Oculus. Cependant, on ne sait pas s’il y aura une fonctionnalité de synchronisation ou d’importation avec d’autres navigateurs. Comme d’habitude, gardez un œil sur la mise à jour v31 pour lancer votre Quest ou Quest 2 avant la fin du mois.

