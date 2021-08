La mise à jour de Knockout City ajoute des super pouvoirs, mais seulement pour une durée limitée

Dans une nouvelle mise à jour à venir dans le cadre de Ville KOla deuxième saison de, EA introduit des super-pouvoirs dans le bagarreur de ballon chasseur en ligne.

Pendant une durée limitée dans la saison 2, les joueurs pourront rejoindre les Superpouvoirs 3v3 ! Mode Playlist, dans lequel ils recevront un super pouvoir aléatoire à chaque fois qu’ils réapparaissent.

Dans un article de blog annonçant le mode, les développeurs d’EA ont qualifié le LTM de “notre mode de jeu le plus transformateur à ce jour”.

“Prenez un Boba Cola et sautez d’un seul bond dans un match Superpowers! à durée limitée – où vous constaterez que vos compétences sont devenues exponentiellement plus puissantes!” dit le blog.

“Cet événement change complètement toute l’expérience de bagarre ! Ne vous contentez pas d’esquiver les ennemis – ramassez-les facilement et faites-les sortir de la carte avec votre Super Force !”

Vous aurez sept pouvoirs uniques à maîtriser lorsque vous vous frayerez un chemin à travers la ville, et vous pourrez également participer à des contrats d’événements spéciaux.

L’événement commence demain, 24 août, et s’étend jusqu’à jusqu’à 7 septembre. Pendant l’événement, vous pourrez accéder et déverrouiller des objets exclusifs (y compris des cosmétiques de héros en édition limitée) qui ne seront disponibles que lorsque le mode est actif.

Voici un bref aperçu de tous les pouvoirs qui seront à votre disposition :

Rebond en forme de balle – Pendant que vous êtes en forme de balle, les coussins de rebond vous lanceront ultimement !

Charger – Gagnez des frais supplémentaires sur les captures et les passes !

Attaquer la grève – Affrontez vos adversaires pour infliger des dégâts !

Double saut – Sautez à nouveau en l’air !

Pouvoirs de guérison – Guérissez vos cœurs au fil du temps !

Force – Ramassez les adversaires en les affrontant !

Vision aux rayons X – Voir et cibler les joueurs à travers les murs !

C’est le genre de contenu que vous pouvez attendre d’EA à Knockout City dans les semaines et les mois à venir. La saison 2 a été lancée le 27 juillet sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam et Epic Games Store ainsi que PS5 et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

Cela précède le lancement de la saison 3, qui débutera à un moment donné à l’automne 2021.