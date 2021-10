La mise à jour de la collection Master Chief révise les visuels de Halo 2

Capture d’écran : Microsoft

Halo 2 est un très bon jeu vidéo. Il a tout ce dont vous pourriez rêver : des petits gars bleu-vert, des plus gros bleus et rouges, des hommes gorilles sympas, la liste est longue ! Cependant, dans sa réédition de 2014 dans l’anthologie Halo, la Master Chief Collection, il ne contenait pas la plupart des détails graphiques qui rendaient le jeu vidéo beau. Maintenant, sept ans plus tard, le classique Halo 2 est de retour et a l’air bien mieux que ce à quoi je m’attendais.

Lors de la sortie originale, Halo 2 était le remasterisateur phare de la Master Chief Collection. Cependant, de nombreux joueurs ont été déçus par les graphismes du classique Halo 2. On pourrait attribuer cela à la nostalgie, et cela fait certainement partie des réponses de certains joueurs, mais quelque chose n’allait incontestablement pas dans les visuels du jeu. Le plus célèbre est qu’il n’y avait pas d’ombres dans les cinématiques, ce qui donne au jeu un aspect dégoûtant et plat. Couplé à l’éclairage délavé et à l’étalonnage des couleurs étrange de la version Windows Vista, Halo 2 commence à avoir l’air assez affreux. Bon nombre des fonctionnalités les plus compliquées de Window Vista ont été reportées dans le futur lors de la sortie de l’anthologie en 2014.

En plus de problèmes graphiques plus évidents, il y avait des problèmes de coloration du vent et de l’eau à certains niveaux et des cartes multijoueurs qui ont depuis été corrigées. Le correctif ajoute également des effets météorologiques sur plusieurs cartes manquantes depuis la réédition du jeu et corrige les problèmes de rendu du feuillage sur les cartes graphiques nVidia. Dans l’ensemble, la différence est la nuit et le jour. Si vous voulez voir un aperçu de chaque correctif dans Halo 2, y compris, à mon grand regret, la suppression d’une Brute très sympathique qui a accidentellement fait rouler son tank, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

En tant que personne qui n’a pas grandi avec Halo 2 (j’ai grandi avec Halo 3 et Reach), je n’avais absolument aucune idée de l’intensité de la dégradation visuelle du MCC jusqu’à ce que je voie les comparaisons post-patch. C’était un problème particulièrement flagrant en raison du rôle de Master Chief Collection dans le maintien de l’histoire de la franchise. Halo 2 classic n’a pas atterri pour moi comme il aurait pu le faire avec les graphismes d’origine intacts. Le statut du jeu en tant que progrès technique par rapport à Halo: Combat Evolved a été totalement compromis par ces problèmes visuels. Corriger les graphismes classiques signifie mieux représenter la place de Halo 2 dans l’histoire de la série et l’histoire de la XBOX dans son ensemble.

Maintenant, veuillez porter Halo 5 sur PC (je sais que 343 ne le fera pas réellement, et qu’ils sont incroyablement occupés avec Halo: Infinite. Laissez une fille rêver cependant.).