La mise à jour de la fonctionnalité de l’Assistant Google apporte des commandes de nourriture plus intelligentes et de nouvelles routines

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

L’Assistant Google reçoit cette semaine sa mise à jour des fonctionnalités du printemps. L’Assistant peut désormais trouver votre téléphone, rationaliser les commandes à emporter, et plus encore.

L’Assistant Google se prépare pour le changement de saison avec une brève liste de nouvelles fonctionnalités. Google promet que les changements devraient nous aider à accomplir de petites tâches dans la maison et dans la voiture plus efficacement.

Si vous avez tendance à égarer votre téléphone, vous pouvez désormais demander à votre haut-parleur ou hub intelligent Nest où il se trouve. “Hey Google, trouve mon téléphone” fonctionnera désormais également avec les iPhones. Les utilisateurs d’iPhone devront accepter de recevoir des notifications et des alertes critiques de l’application Google Home pour activer la fonctionnalité.

Une fois que vous avez trouvé votre téléphone, vous pouvez également accélérer les commandes de nourriture à partir de celui-ci. L’Assistant Google peut automatiquement compléter le paiement et les coordonnées des commandes de produits alimentaires de certaines chaînes de restaurants aux États-Unis. Initiée par Google Duplex, la fonctionnalité nécessite qu’une commande de nourriture soit passée via l’application Google. Une fois terminé, cliquer sur «vérifier» lance le paiement et la saisie automatique des informations de contact par Duplex à partir de Chrome.

Améliorations des routines de l’Assistant Google

Les modifications apportées aux routines de l’Assistant Google sont également entrantes. Il existe désormais des événements «lever du soleil» et «coucher du soleil» pour les routines qui se déclenchent lorsque le soleil se lève ou se couche à un endroit spécifique. Vous pouvez utiliser la routine du coucher du soleil pour allumer vos lumières intelligentes externes ou la routine du lever du soleil pour lire votre piste d’alarme préférée.

L’Assistant améliore également les commandes de routine groupées, ce qui simplifie l’exécution de plusieurs tâches avec une seule invite. Il existe également une nouvelle section Routines prêtes à l’emploi qui suggère des actions plus populaires pour explorer la fonctionnalité. Enfin, les utilisateurs peuvent épingler leurs routines préférées sur l’écran d’accueil comme n’importe quelle autre icône d’application via l’application Google Home.

Google transforme également Assistant en un précieux outil d’information sur les coronavirus. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur les vaccins, des listes de sites de vaccins et plus d’informations sur le COVID-19 directement auprès de l’Assistant. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur des vaccins spécifiques ou des requêtes disponibles dans leur région. Cela s’ajoute aux requêtes COVID-19 déjà établies de l’Assistant.

Toutes les nouvelles fonctionnalités destinées à Google Assistant seront déployées sur les appareils Android et iOS dans la semaine à venir.