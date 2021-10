La mise à jour de la NFL de Colin Kaepernick entraîne des réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Colin Kaepernick n’est pas prêt à en finir avec la NFL. Dans une interview avec Ebony Magazine, l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco a révélé qu’il était prêt à rejoindre une équipe de la NFL. Kaepernick n’a plus joué dans la NFL depuis la fin de la saison 2016.

« Absolument. Je suis toujours debout à 5 heures du matin pour m’entraîner cinq, six jours par semaine, m’assurant d’être prêt à emmener à nouveau une équipe au Super Bowl », a déclaré Kaepernick. « Ce n’est pas quelque chose que je lâcherai jamais, quelles que soient les actions de 32 équipes et de leurs partenaires pour me refuser un emploi. De la même manière que j’ai persisté au lycée, je vais être persistant ici.

« Et tu vas devoir continuer à me nier et le faire de manière publique. Et tu vas t’exposer par ça, mais ce ne sera pas parce que je ne suis pas prêt ou pas préparé. » Il y a des fans qui veulent voir Kaepernick de retour dans la NFL à cause de la façon dont les choses se sont terminées. Mais il y en a qui pensent qu’il est hors de la ligue depuis trop longtemps pour revenir dans la NFL. Voici un aperçu des médias sociaux réagissant à la mise à jour de Kaepernick.

Colin Kaepernick dit qu’il s’entraîne toujours 5 à 6 jours par semaine dans l’espoir d’un retour dans la NFL https://t.co/TvdJnfhMdm – CBS News (@CBSNews) 14 octobre 2021

Une personne a écrit: « Je me souviens donc des jours d’entraînement avec certains des entraîneurs et des éclaireurs, puis il ne s’est pas présenté et il les a changés et il les a fait sauter, alors maintenant il n’a plus de travail. Vous pouvez le blâmer. le truc du genou toute la journée, mais surtout c’est juste parce qu’il a raté son dernier entretien d’embauche. Oh bien. »

Jouer dans une autre ligue

Sortez les trucs politiques. S’il voulait revenir et jouer, pourquoi n’est-il pas allé jouer au Canada ou dans une arène? De quoi montrer ses compétences en action. Le fait qu’il « s’entraîne » n’est qu’un spectacle. Quelle équipe perdrait réellement son temps à ce stade ? Les carrières sont finies. – Gage Matthews (@GageMatthews10) 14 octobre 2021

Une autre personne a écrit: « Entrez dans le futur: Colin Kaepernick, 85 ans, dit qu’il s’entraîne toujours 5 à 6 jours par semaine dans l’espoir d’un retour dans la NFL. »

N’arrive pas

Vas-y, mon pote. La NFL a. CA ne va pas arriver. – Kelsey Endahl (@KelseyEndahl) 14 octobre 2021

Un fan a déclaré: « Kap s’est foutu. Il aurait pu revenir plus d’une fois, mais a choisi d’agir comme un outil. Annuler les essais, exiger un traitement spécial, etc. Colin est un QB moyen, un remplaçant. La plupart des équipes ont gagné ne le voyez pas comme valant le mal de tête de traiter avec lui. «

Billets de saison

Je jure solennellement que j’irai acheter des abonnements un chapeau un maillot et beaucoup de bières à l’équipe @nfl qui signe @Kaepernick7 ! Arrêt complet. #Fais-le – sharkgirlg (@sharkgirlog) 14 octobre 2021

Un autre fan a demandé : « Mais il en avait un et a décidé de se concentrer sur l’aspect marketing et communautaire à la place. Je comprends, mais s’il avait si faim, pourquoi n’est-il pas simplement allé à l’essai ? »

Message à Kaepernick

Bonne chance. Il a construit le mur du drame autour de lui avec toutes ses actions après le genou et personne ne veut même penser à le toucher – espace profond (@Will_B_Right) 14 octobre 2021

Un fan a tweeté: « Tout athlète noir qui a protesté contre le racisme était généralement détesté par une partie de l’Amérique blanche qui pensait que les Noirs devaient rester dans la file. La haine est irrationnelle, mais elle est historiquement cohérente. Réviser l’histoire et répéter des mensonges prouvables font également partie de la réaction. »

L’histoire se répète

Tommie Smith raconte comment il a été complètement évité après son salut Black Power aux Jeux olympiques de 68 Maintenant, Colin Kaepernick subit le même sort pour avoir défendu ce qui est juste La bravoure est l’attribut humain le plus sous-estimé de toushttps://t.co/8oyXq7STuu via @CBSNews – Action socialiste (@SocialistAct) 14 octobre 2021

Une personne a écrit: « C’est fini, il n’était pas si bon et était sur le point de sortir de toute façon. S’il était une star QB, il aurait déjà été choisi, peu importe ce contre quoi il a protesté. »

