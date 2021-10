La mise à jour de la recherche Google vous permet de faire défiler les résultats à l’infini

Google facilite la navigation dans ses résultats de recherche sur mobile en chargeant automatiquement les premiers ensembles de pages de résultats lorsque vous atteignez le bas, de la même manière que les flux sociaux Facebook ou Twitter.

La fonction de défilement continu est progressivement déployée aux États-Unis pour les recherches en anglais sur la plupart des meilleurs téléphones Android et appareils iOS. Avec la nouvelle fonctionnalité, vous n’avez plus besoin d’appuyer sur le bouton « Voir plus » pour les quatre premières pages des résultats de recherche Google.

Auparavant, vous deviez charger manuellement la page de résultats suivante chaque fois que vous atteigniez le bas des résultats. Le dernier changement vous fait gagner du temps et, au lieu de cela, vous permet de continuer à faire défiler comme pour toujours.

Une fois que vous aurez dépassé les quatre pages de résultats de recherche, vous recommencerez à voir le bouton Voir plus pour charger la prochaine série d’informations. Niru Anand, chef de produit Google pour la recherche, a écrit dans un article de blog que les utilisateurs parcourent généralement jusqu’à quatre pages de résultats de recherche.

Bien que vous puissiez souvent trouver ce que vous cherchez dans les premiers résultats, vous voulez parfois continuer à chercher. En fait, la plupart des personnes qui souhaitent des informations supplémentaires ont tendance à parcourir jusqu’à quatre pages de résultats de recherche. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais le faire de manière transparente, en parcourant de nombreux résultats différents, avant de devoir cliquer sur le bouton « Voir plus ».

Le dernier ajustement fait évidemment partie des efforts de Google pour vous garder collé à ses pages de résultats de recherche, au moins quelques-unes d’entre elles. Plus important encore, cela permet au moteur de recherche d’afficher plus d’annonces car il charge automatiquement plus de pages de résultats.

Le défilement continu fait suite à une refonte visuelle que Google a déployée pour la recherche mobile plus tôt cette année, et cela rend le tri des résultats beaucoup moins fastidieux.

