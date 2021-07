La mise à jour de la saison 13 de PUBG introduira une salle de butin secrète

PlayerUnknown’s Battlegrounds a annoncé que sa 13e saison devrait arriver le 4 août sur PC et le 12 août sur consoles. La nouvelle saison comprend des mises à jour pour les cartes Taego et Sanhok, une nouvelle rotation des cartes pour les matchs et une nouvelle saison classée.

La plus grande mise à jour à venir concerne Taego, la carte sud-coréenne des années 1980 qui a été ajoutée dans la dernière grande mise à jour de PUBG. Taego a lancé Comeback BR, un système intéressant de la seconde chance qui semble inspiré du Goulag de Warzone. Dans la prochaine mise à jour, la carte obtient une autre fonctionnalité unique appelée la salle secrète, une zone d’apparition aléatoire contenant certains des meilleurs butins disponibles dans le jeu. Pour accéder à la salle, les joueurs devront toutefois d’abord trouver une clé.

Sanhok reçoit également une mise à jour, après avoir reçu un remaster complet l’année dernière. La prochaine mise à jour sera assez mineure pour Sanhok, ajoutant de nouvelles fonctionnalités géographiques à l’île du Nord-Ouest qui fourniront une couverture aux joueurs sur le rivage.

Une nouvelle saison classée doit commencer le 4 août lorsque la nouvelle mise à jour sera publiée, la saison devant durer deux mois. La nouvelle rotation des cartes pour la saison 13 comprend Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi et Karakin, avec Paramo en rotation pour la saison.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour 13.1 de PUBG ci-dessous :

MISES À JOUR DE TAEGO

FORFAITS MULTI SOINS

Augmentation du nombre de packages de soins Packages de soins standard : OneSmall Care Packages : 5 – 15 Contenu du package de soins multi-drop Munitions, objets de guérison, objets jetables. Les éléments d’apparition du paquet de soins standard peuvent également être trouvés à l’intérieur, avec une faible probabilité.

CHAMBRE SECRÈTE

La salle secrète Taego peut changer le cours de votre match et vous aider à gagner ce dîner de poulet. L’équipement de haut niveau, y compris les objets introuvables ailleurs sur les champs de bataille, peut être pillé à l’intérieur de la salle secrète.

Des clés cachées sont dispersées dans Taego et peuvent être pillées, puis utilisées pour accéder à la salle secrète de Taego.

Comment entrer dans la salle secrète Après avoir obtenu la clé, vous pouvez ouvrir la porte de la salle secrète et entrer pour récupérer des objets.Objets disponibles

ATTERRISSAGE D’URGENCE

L’avion d’atterrissage d’urgence se déplace plus rapidement que l’avion de départ standard, mais la hauteur de chute varie considérablement, ce qui entraîne une durée de chute variable. Plus vous sautez loin au début du vol, plus vous pouvez voyager loin. Plus vous sautez tard, plus vous pouvez voyager court, car l’altitude de l’avion diminue. Si vous décidez de ne pas sauter de l’avion, vous subirez 50% de dégâts à la fin de son voyage.

CHANGEMENTS D’APPARITION D’OBJETS

Sur la base des commentaires des joueurs, nous apportons les modifications suivantes à l’apparition d’objets Taego :

Changements de taux d’apparition Auto AED : augmentation de 37 %Stocks : 1 % de réductionGrenade paralysante : 14 % de réduction Cocktail Molotov : 3 % de réductionNouveaux articles ajoutés Ramassage d’urgenceC4Spike Trap

MISES À JOUR SANHOK

AMÉLIORATIONS GÉOGRAPHIQUES DE L’ÎLE DU NORD-OUEST

Ajout de petites falaises et de rochers à utiliser comme couverture sur la plage sud de l’île nord-ouest.

AMÉLIORATIONS DU TEMPLE DE L’ÎLE DU NORD-OUEST AU SOMMET

Déménagement du Temple. Suppression des bâtiments qui n’avaient pas d’apparition d’objets et les ont remplacés par de nouveaux bâtiments contenant des apparitions d’objets. Suppression des falaises et ajout d’une couverture. Ajustement des angles des rochers.

MATCHMAKING – ROTATION DE LA CARTE

Paramo a été supprimé et Karakin a été ajouté aux matchs normaux Cartes disponibles dans les matchs normaux : ErangelMiramarSanhokVikendiKarakin

CLASSÉ SAISON 13

RÉCOMPENSES BASÉES SUR L’HONNEUR

Au début de la saison 13, tous les joueurs éligibles recevront leurs récompenses de la saison 12, y compris des plaques signalétiques/emblèmes disponibles pour la durée de la saison. Les récompenses basées sur les honneurs de la saison 12 seront supprimées de l’inventaire avec le début de la saison prochaine.

RÉCOMPENSES DU MODE CLASSÉ SAISON 12

EMBLÈME DE LA SAISON 12 ET PLAQUES NOMLes joueurs qui ont joué au moins 10 matchs classés gagneront un emblème et une plaque signalétique correspondant à leur rang de fin de saison. Les niveaux Platine et supérieurs recevront un emblème classé animé. Le niveau Maître recevra une plaque signalétique animée. Les 500 meilleurs joueurs sont récompensés par une animation unique. Les emblèmes basés sur l’emblème et la plaque signalétique.Honor seront désormais affichés sur votre identifiant PUBG et affichés aux ennemis lorsque vous les éliminerez avec succès. Les emblèmes seront également visibles dans la Death Cam et pour les spectateurs.PEAU SAISON 12Les joueurs Gold V et supérieurs recevront un skin de parachute classé exclusif pour la saison 12.

HORAIRES CLASSÉS À VENIR : SAISON 13

Le mode classé de la saison 12 se terminera une fois que les serveurs seront en maintenance le 4 août KST (PC) / 12 août KST (console). Le mode classé de la saison 13 commencera lorsque les serveurs seront mis en ligne avec la mise à jour du serveur en direct le mois prochain.

CHANGEMENTS DANS LE CLASSEMENT SAISON 13

La saison 12 classée 3 000 RP est la limite inférieure de rétrogradation. Vous pouvez conserver le rang Diamant même si vous ne jouez pas classé pendant sept jours ou plus. Les RP classés de la saison 13 peuvent désormais chuter en dessous de 3 000. 100 RP seront détectés par jour pour les joueurs de niveau Diamant ou supérieur qui ne jouent pas classé au moins une fois par semaine. La déduction de 100 RP par jour se poursuit jusqu’à ce que le joueur joue un match classé. La décomposition s’arrête également une fois que le RP tombe en dessous de 3 000. Cela signifie que la déduction s’arrête lorsque vous atteignez le niveau Platinum I.Diamond ne peut pas être maintenue par les joueurs qui ne participent pas au classement pendant 7 jours consécutifs ou plus.

MISE À JOUR DE L’ÉQUILIBRE DES ARMES

SRS

La balistique des fusils de précision suivants a été ajustée :

Kar98k(+Julie’s Kar98k)Mosin-NagantM24Augmentation de la vitesse initiale (+20-25m/s)Trajectoire de balle légèrement plus plateDiminution de la traînéeAugmentation du coefficient de dégâts à longue portée (0,9 → 0,95)

Certains mécanismes des fusils de précision suivants ont été ajustés :

Kar98k (+Julie’s Kar98k)Mosin-NagantM24Diminution du délai d’action du boulon Augmentation de la vitesse d’action du boulon Transition plus rapide vers la portée après le boulonnage. Cadence de tir accrue

DMRS

Les changements de solde suivants ont été appliqués aux DMR :

Augmentation de la chute de balle et réduction du coefficient de dégâts à longue portée pour le Mini 14, QBU, SKS et SLR. Diminution du coefficient de dégâts à longue portée pour le Mk12.

ARS

QBZ

Dégâts accrus (41 → 42) Recul horizontal légèrement réduit

G36C

Recul horizontal légèrement réduit

LMGS

DP-28

Augmentation des dégâts (51 → 52)

M249

Recul horizontal réduit lors de pulvérisations prolongées

SMGS

PP-19 Bizon

Augmentation des dégâts (35 → 36)

MISES À JOUR WSUS

NOUVEAU SKIN D’ARME PROGRESSIVE – BUZZKILL SLR

Affichez les fonctionnalités de mise à niveau pour chaque niveau des skins d’armes évolutifs et mettez-les à niveau en consommant vos matériaux. Des schémas de réduction de peau progressifs et un polymère sont requis. La mise à niveau débloquera des fonctionnalités à chaque niveau. Plus de schémas et de polymères sont nécessaires pour passer au niveau suivant. Le niveau de peau progressif Buzzkill SLR déverrouille : Lv.1 : Cosmétique de peau de base (apparence de niveau 1) Lv.2 : 4 Museau et stocks ajoutésLv.3 : Cosmétique de peau peu commune (Niveau 2 Apparition)Lv.4 : Total Kills BattlestatLv.5 : Inspecter l’animation d’armesLv.6 : Peau de ravitaillementLv.7 : Peau d’attachement – 9 scopes ajoutéesLv.8 : Cosmétique de peau rare (apparence de niveau 3)Lv.9 : Peau de caisse à butinLv.10 : Apparence de pièce jointe – 4 magazines ajoutésLes mises à niveau ne peuvent pas être annulées.

NOUVELLE CAISSE DE CONTREBANDE – BUZZKILL

Options d’achat de G-Coin : Ouvrir une fois : 200 G-CoinOuvrir dix fois : 1 800 G-CoinLors du déballage, il y a une chance d’acquérir des skins d’armes et de mettre à niveau des matériaux. Skins d’armes améliorables Skins d’armes ordinaires : qualité spéciale ou supérieure (spécial, rare, élite, épique) Schémas (objet matériel) polymère (objet matériel) 10 coupons de contrebande peuvent être utilisés pour ouvrir une seule caisse. Plusieurs caisses ne peuvent pas être ouvertes avec des coupons.10 Les rebuts peuvent être acquis en ouvrant des caisses de contrebande à l’aide de G-Coin. Les ferrailles peuvent être utilisées pour acheter des articles dans la boutique de ferraille.

NOUVELLE FONCTION : SPRAYS

Présentation de la nouvelle fonctionnalité de pulvérisation ! Vous pouvez pulvériser sur le sol, en construisant des murs pendant le match. Exprimez vos émotions à travers différents sprays !

Les sprays peuvent être appliqués sur la plupart des surfaces, à l’exception de l’eau, des fenêtres, des véhicules et des joueurs. équipé sous Personnaliser – onglet Emotes et sprays. Chaque joueur ne peut afficher qu’un seul spray dans le monde à la fois, les nouveaux sprays remplaçant les précédents.

AMÉLIORATIONS UI/UX

AMÉLIORATION DE L’ÉCRAN DE RÉSULTATS DES MATCHS – EN JEU

Présentation de la nouvelle célébration du dîner au poulet Winner Winner pour rendre ces gains encore plus spéciaux ! Parallèlement à cette nouvelle célébration de fin de match, l’écran des résultats a également été amélioré.

La célébration commence pour les vainqueurs à la fin du match et peut être annulée, avec l’écran des résultats du match affiché une fois la célébration terminée. Si votre équipe gagne mais que vous avez été tué pendant le match en Duos et Squads, vous pourrez regarder votre les coéquipiers célèbrent. La célébration n’est pas affichée si les joueurs restent sur l’écran de la mort, mais affiche immédiatement les résultats du match.

AMÉLIORATION DE LA PAGE DES RÉSULTATS DES MATCHS – LOBBY

Affichez facilement les statistiques des matchs en solo ou en équipe, y compris les éliminations, les passes décisives et les dégâts. Pris en charge dans les matchs normaux et classés. Non pris en charge dans Custom, Arcade et Labs. La page de résultats des matchs classés a été ajoutée.

AMÉLIORATIONS DES MESSAGES TUES

Jusqu’à quatre actions peuvent être affichées à la fois, avec différentes couleurs et effets pour les identifier facilement. Les décomptes DBNOsAssistsKillsTeamkillsKills et Assist ont désormais des effets animés. Si plusieurs actions se produisent en même temps, jusqu’à quatre messages sont affichés.

AMÉLIORATION DE LA QOL

MARQUEUR RAPIDE

La distance du marqueur rapide a été augmentée, permettant au marqueur d’être utilisé dans plus de situations.

Augmentation de la distance de 300 m à 1000 m. Désormais disponible en mode solo. Les emplacements des distributeurs automatiques peuvent être partagés avec votre équipe à l’aide de messages radio.

POINT DE CHEMINEMENT

Augmentation du nombre de waypoints maximum de 4 à 6.

ACCESSOIRES D’ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE

Assurez-vous que les options “Équiper automatiquement les pièces jointes avec une clé d’interaction” ou “Équiper automatiquement les pièces jointes de l’inventaire” sont activées. Les objets acquis doivent être une pièce jointe compatible avec un emplacement de pièce jointe d’arme vide.

AVIS

Icône de notification modifiée en fonction des commentaires de la communauté, pour identifier plus facilement chaque type de notification.

BOUTIQUE

Lors de l’achat, les articles d’achat unique sont désormais marqués comme achetés et déplacés à la fin de la page du magasin. Mise à jour du message affiché avec les achats de G-Coin et suppression du bouton “Déplacer”. Option de quantité ajoutée à l’option G-Coin de 99,99 $ (maximum de cinq). Les articles de pulvérisation sont disponibles. Le nom de l’onglet « Emotes » est devenu « Emotes & Sprays ».

PERFORMANCE

Amélioration de la logique du système de prepass backend pour améliorer légèrement les performances.

SYSTÈME DE REPLAY

Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de relecture des mises à jour précédentes ne peuvent plus être utilisés.

CORRECTIONS DE BOGUES

JEU

Correction d’un problème où une flore spécifique pouvait causer des dommages par collision. Correction d’un problème de scintillement sur les fenêtres en bois d’un bâtiment Taego particulier. Correction d’un problème où la zone bleue finale ne fonctionnait pas correctement dans les matchs personnalisés lors du réglage du curseur d’emplacement final de la zone bleue sur 100%.Correction d’un problème où l’animation de rechargement MP5K était annulée lors de l’utilisation d’un objet boost.Correction de certains emplacements où les objets ne pouvaient pas être pillés en raison d’être obstrués par d’autres objets.Correction d’un problème visuel sur Miramar où des lignes apparaissaient sur les murs du bâtiment lorsqu’il est délimité.

Interface utilisateur

Correction d’un problème où Steam et Discord Rich Presence n’affichaient pas le statut correct dans les lobbies des modes Normal, Classé et Arcade.

