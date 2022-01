Les fans retourneront dans la petite ville de Kingstown, dans le Michigan, pour une autre saison de la série à succès de Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown. La série mettant en vedette Jeremy Renner a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison, quelques jours seulement après la fin de sa première diffusion sur Paramount +, selon Puck, qui a également rapporté que Renner est appelé à reprendre son rôle de protagoniste Mike McLusky.

Pour le moment, aucune annonce officielle de renouvellement n’a été faite par Sheridan ou Paramount+. Le renouvellement, cependant, a été révélé dans le plus grand rapport du 7 janvier de l’écrivain Puck Matthew Belloni sur « Le triomphe et la tragédie de Yellowstone », qui notait à la fin de la pièce, « La saison 2 est en préparation avec le retour de Jeremy Renner ». Le rapport était soutenu par un rapport similaire de MEAWW, qui affirmait que « la saison 2 du maire de Kingstown devrait sortir au cours de la seconde moitié de 2022. »

Pour le moment, de plus amples informations sur la deuxième saison signalée ne sont pas claires. Il est probable que le reste de la distribution principale – Dianne Wiest, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Emma Laird, Derek Webster et Taylor Handley – reviendra également pour la saison 2. Il est également probable que Sheridan restera attaché au producteur exécutif du drame. De plus amples informations, telles qu’un synopsis de la saison 2 et d’éventuels nouveaux membres de la distribution, restent inconnues pour le moment.

Le maire de Kingstown a été créé en novembre 2021, marquant l’une des nombreuses séries de l’univers de Sheridan. Le drame se déroule dans la ville de Kingstown, Michigan, où le secteur de l’incarcération est la seule industrie florissante, le maire de Kingstown se concentre sur la famille McLusky, qui agit comme intermédiaire entre la police, les criminels, les détenus, les gardiens de prison et les politiciens. Elle aborde « les thèmes du racisme systémique, de la corruption et des inégalités, la série jette un regard critique sur leur tentative de rétablir l’ordre et la justice dans une ville qui n’en a ni l’un ni l’autre », selon le streamer.

Tout comme les autres émissions de Sheridan, Mayor of Kingstown s’est avéré être un énorme succès. Le premier épisode de l’émission a attiré 2,6 millions de téléspectateurs et 0,9 sur 18-49 en Live + Same Day, ViacomCBS révélant plus tard que l’émission s’est classée « comme le drame scénarisé n°1 sur Paramount + depuis son changement de nom de CBS All Access avec le plus consommation au jour 1. » Alors que les fans attendent des nouvelles de la saison 2, ils peuvent regarder la première saison complète de Mayor of Kingstown sur Paramount+, à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant ici.