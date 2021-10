La mise à jour de la Samsung Galaxy Watch 4 inclut de nouveaux gestes, des visages et plus encore

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

TL;DR

Quatre nouveaux cadrans de montre offrent plus de personnalisation tandis qu’une animation ludique se fraye un chemin vers votre défi de pas. Un nouveau geste toc-toc lancera désormais l’application ou la fonctionnalité prédéfinie des utilisateurs. La détection des chutes ajoute une sensibilité accrue et un plan d’urgence de contact d’urgence SOS.

La Samsung Galaxy Watch 4 est un poids lourd dans le monde des wearables. D’une part, il reste la seule montre intelligente exécutant le nouveau Wear OS 3, fondamentalement solide, tenant sa place de meilleure montre intelligente pour tous ceux qui n’ont pas d’iPhone. Mais même avec son titre déjà sécurisé, la Samsung Galaxy Watch 4 ne cesse de s’améliorer. La dernière mise à jour logicielle de l’appareil apporte de nouvelles fonctionnalités et plus de plaisir aux poignets des utilisateurs, ainsi qu’un peu de sécurité.

Nouveaux cadrans d’horloge Samsung Galaxy Watch 4

La dernière mise à jour comprend quatre nouveaux cadrans de montre et ajoute plus d’options de personnalisation à quelques cadrans de montre existants. Les nouveaux visages comprennent un tableau de bord de base, une option riche en informations axée sur la santé et la forme physique, un cadran d’horloge de centre météorologique et un visage avec des fonds d’écran animés inspirés du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3. Les quatre nouveaux visages peuvent être modifiés selon les préférences des utilisateurs.

De plus, quelques anciens favoris bénéficient également d’une mise à niveau. Les utilisateurs peuvent désormais mélanger et assortir jusqu’à quatre complications sur le cadran de la montre Animals et définir la mise au point qui fonctionne le mieux, qu’il s’agisse de compter les étapes, de lire des textes ou simplement les bases ; heure et date. Pendant ce temps, sur le cadran de la montre My Photo+, les utilisateurs peuvent désormais définir un GIF plutôt qu’une simple photo statique.

La mise à jour la plus amusante liée au cadran de l’horloge est peut-être un nouvel ours animé faisant sa maison sur le cadran de l’horloge Steps Challenge. Enfilant un sweat à capuche de sport et des baskets, l’ours s’étire, célèbre les victoires et déplore les défaites. Cette fonctionnalité ludique n’est peut-être pas pour tout le monde, mais il est indéniablement amusant.

Contrôle gestuel que vous pouvez définir vous-même

En plus de s’amuser avec de nouveaux visages, la mise à jour apporte également aux utilisateurs de nouvelles fonctions. Les utilisateurs de Galaxy Watch 4 peuvent déjà répondre et rejeter les appels téléphoniques sans lever le petit doigt. La dernière mise à jour logicielle offre un nouveau contrôle gestuel qui ajoute encore plus de confort à l’appareil. Avec un simple mouvement toc-toc (aucune blague de suivi nécessaire), les utilisateurs peuvent désormais ouvrir une application présélectionnée ou accéder à une fonctionnalité préférée. En fonction de vos préférences, vous pouvez frapper pour créer un rappel, ouvrir votre application musicale ou accéder à un entraînement.

Avec ce contrôle gestuel personnalisable, Samsung vous permet de choisir quelle action est la plus importante à avoir disponible même lorsque vos mains sont pleines. Si vous appréciez la forme physique, vous aimerez également savoir que les utilisateurs de Samsung Galaxy Watch 4 peuvent désormais accéder à un essai gratuit de deux mois de la populaire application de fitness Strava.

Détection des chutes et précaution

Côté sécurité, la dernière mise à jour ajoute une nouvelle option de sensibilité pour détecter les chutes même si le porteur ne bouge pas. Cette amélioration de la détection des chutes s’appuie sur la fonction de sécurité de base introduite pour la première fois dans la gamme de montres intelligentes Samsung en 2020. Désormais, au lieu de vous protéger uniquement pendant que vous vous entraînez, la montre intelligente peut surveiller les utilisateurs et leurs proches 24 heures sur 24. De plus, si quelqu’un portant sa Galaxy Watch 4 tombe, une nouvelle notification SOS alertera automatiquement jusqu’à quatre contacts présélectionnés.

Dans l’ensemble, il est positif de voir le Samsung Galaxy Watch 4 déployer de nouvelles mises à jour. Jusqu’à présent, nous avons surtout vu de vagues correctifs de stabilité et de fiabilité et des changements mineurs. Bien sûr, nous attendons toujours patiemment Google Assistant. En attendant, nous prendrons un ours animé, une assistance SOS et un accès sans doigt.