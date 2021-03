La mise à jour de la série 2 de Gangs Of London alors que Sope Dirisu taquine les plans de tournage ⋆ .

Sope Dirisu (à gauche) attend son scénario et on ne sait pas si Joe Cole reviendra (Photo: Sky Atlantic)

La star de Gangs Of London, Sope Dirisu, a révélé que la deuxième série très attendue de la série policière à succès devrait entrer en production dans «les prochains mois».

L’acteur – qui est nominé pour l’EE Rising Star Bafta après une année d’évasion en 2020 avec le drame policier Sky Atlantic et le film d’horreur Netflix His House – devrait reprendre son rôle de policier infiltré Elliot Finch.

Il a déclaré à l’agence de presse PA: « Je suis très excité pour ce qu’ils préparent dans la salle des scénaristes pour la saison deux.

« Je n’ai rien vu que je pourrais partager, malheureusement, mais ce que j’aime à propos de Gangs Of London, c’est à quel point la narration est vaste, elle intègre vraiment de très nombreux aspects différents de la ville et j’espère que nous pourrons en voir encore plus. petits coins et recoins de Londres auxquels on ne s’attendait pas.

« Je pense que ce sera l’élément vital de la série, célébrant les cultures, célébrant la ville et célébrant les choses que les gens feront pour protéger et subvenir aux besoins de leurs familles. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu des scripts, il a déclaré: « Je ne l’ai pas fait, mais nous espérons entrer en production dans les prochains mois, si Covid le permet, et si tout se passe comme prévu, je m’attends donc à quelque chose bientôt.

« J’adorerais Elliot la même chose que j’aimerais pour toute l’humanité, c’est la tranquillité d’esprit et le bonheur, mais je ne pense pas que ce soit la trajectoire dans laquelle il se trouve.

« Je pense que ça va empirer avant que ça s’améliore pour lui, alors je suppose que ce que j’aimerais qu’un peu plus réaliste soit un tour de montagnes russes, quelque chose qu’il peut regarder en arrière et être comme: « J’ai vécu ça , il y a eu beaucoup d’expériences. ‘

Dirisu a également été acclamé pour son rôle dans His House, à propos d’un couple de réfugiés qui fuient le Soudan du Sud déchiré par la guerre, pour découvrir que la ville anglaise dans laquelle ils s’installent a un mal qui se cache sous la surface.

Le film, réalisé par le nouveau venu Remi Weekes, a été nominé pour trois Baftas, tandis que l’acteur lui-même est nominé pour le prix EE Rising Star, aux côtés de stars telles que Morfydd Clark de Saint Maud et l’actrice Bukky Bakray de Rocks.

Dirisu a déclaré: « Je ne pense pas que cela ait jamais été dans notre psyché lorsque nous faisions ce film [that is would be nominated for awards].

Sope a connu une année d’évasion (Photo: Sky Atlantic)

« Nous essayions juste de faire de notre mieux et de raconter l’histoire du mieux que nous pouvons et de donner une voix à des gens qui n’en ont normalement pas, et c’était le premier long métrage de Remi, donc ce n’est pas comme si tout allait mal, mais c’était un véritable processus d’apprentissage pour nous tous.

« Donc, voir le film aussi célébré qu’il l’a été est vraiment touchant, plus que toute autre chose, et c’est une grande surprise, mais je suis heureux que les gens pensent que le film le mérite, parce que nous le faisons.

« Je pensais que la nuance et la perspective de la narration étaient vraiment géniales et que le script avait alors tellement de couches.

« Je pense que si vous retirez le sang, le spectre du monstre du scénario, c’est toujours une histoire déchirante qui est tout aussi horrible si vous la regardez du point de vue de la santé mentale.

« L’histoire, le script lui-même, quand je l’ai lu pour la première fois, je me suis dit: » Oh, c’est vraiment excitant et je veux en faire partie. » ‘

