La mise à jour de l’anniversaire de Risk Of Rain 2 fait son chemin pour changer demain

L’excellent jeu de tir à la troisième personne roguelite de Hoopoo Games, Risk of Rain 2, a récemment reçu une mise à jour anniversaire gratuite sur PC, PS4 et Xbox One, et cette même mise à jour devrait enfin arriver sur Nintendo Switch demain (mardi 17 août).

Selon le compte Twitter officiel de Risk of Rain, la mise à jour sur Switch est exactement la même en termes de contenu que sur d’autres systèmes et, en tant que telle, verra une multitude d’ajustements, de modifications et d’ajouts apportés au jeu, y compris le retour de Bandit, un personnage du premier Risk of Rain qui a été repensé pour mieux s’adapter à cette suite.

Joueurs sur console, mardi prochain (17 août), nous déploierons un correctif résolvant divers problèmes liés au lancement de la mise à jour anniversaire sur Xbox One et PS4. Le 17 également, la mise à jour anniversaire arrivera officiellement sur la Nintendo Switch avec ces mises à jour incluses ! pic.twitter.com/DZhz4pnm6r – Risque de pluie 2 (@RiskofRain) 11 août 2021

Parallèlement au retour de Bandit et à l’ajout d’un tout nouveau boss à affronter, les notes de mise à jour mentionnent également des mises à jour de personnages et de scènes, de nouvelles variantes de compétences qui permettent aux joueurs d’utiliser trois compétences différentes, des objets empilables et une multitude d’améliorations de la qualité de vie, notamment IA améliorée, nouveaux défis, optimisations de performances et plus encore !

Nous avons attribué un 8/10 très respectable dans notre critique de Risk of Rain 2, Mitch l’appelant une “interprétation exceptionnellement bien conçue du gameplay qui a rendu son prédécesseur populaire”.

Jouez-vous toujours à Risk of Rain 2 et êtes-vous impatient de récupérer la mise à jour anniversaire quand elle arrivera demain ou n’avez-vous pas encore vérifié celle-ci? Faites le nous savoir dans les commentaires!