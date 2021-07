La mise à jour de l’appareil photo Google suggère un appareil photo ultra-téléphonique 5X pour Pixel 6 XL

in

TL;DR

La dernière version de l’application Google Camera contient des références à un appareil photo “ultratel” et à un zoom “5X”. Cela laisse fortement entendre que le Pixel 6 XL possède en effet une caméra périscope, conformément aux rendus précédemment divulgués.

Le Google Pixel 6 XL s’annonce comme une mise à niveau de la photographie pour la société de Mountain View, du moins si des fuites et des rumeurs se poursuivent. Les rendus divulgués montrent une triple caméra arrière qui comprend un tireur de style périscope, et il semble maintenant que nous ayons plus de preuves de cet ajout.

XDA-Developers et le modder Google Camera cstark27 ont découvert plusieurs références aux options de zoom « ultralele » et au zoom « 5X » dans la dernière mise à jour de l’application Google Camera (version 8.3.252). En outre, le développeur a également découvert des preuves que le véritable facteur de zoom natif pourrait en fait être de 4,3X.

Il n’y avait aucune référence liant spécifiquement les nouvelles capacités de zoom ultra-télé ou 5X au Pixel 6 XL, mais il va de soi que c’est le cas étant donné la présence de ce qui ressemble à une caméra périscope dans les rendus divulgués.

Si ces dernières informations et les rendus précédents sont corrects, cela signifie que le Pixel 6 XL serait le premier téléphone Pixel avec un système de triple caméra arrière. Les Pixels ont adopté un système de caméra arrière unique jusqu’à la série Pixel 4, qui a opté pour une configuration à double caméra (principale et téléobjectif). Le Pixel 5 de l’année dernière a conservé un système à double caméra mais a remplacé le téléobjectif par un tireur ultra-large.

Une caméra périscope ouvrirait également la porte à un meilleur zoom hybride sur les téléphones Pixel. Google utilise la technologie Super Res Zoom pour permettre de meilleures images de zoom, et le Pixel 4 l’a combiné avec un capteur téléobjectif 2X pour offrir un zoom Super Res jusqu’à 8X. Il va donc de soi que nous pourrions voir un zoom 10X décent et plus en combinant une caméra périscope avec la technologie de zoom hybride de Google.