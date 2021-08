La mise à jour de l’application Flipboard rend l’une des meilleures applications d’actualités plus personnalisée

Une nouvelle version de l’application Flipboard, désormais disponible au téléchargement, intègre quelque chose qui, selon la société, est la principale demande qu’elle reçoit régulièrement des utilisateurs.

Cette demande est une personnalisation plus granulaire de la section “Pour vous” de l’application, avec son inclusion dans cette dernière mise à jour de l’application suite à une cadence assez régulière d’ajustements importants au cours de la dernière année, y compris le lancement de flux d’actualités locaux dédiés aux scores. des villes américaines. La nouvelle amélioration qui est lancée aujourd’hui est également une amélioration par rapport à la personnalisation déjà robuste disponible dans l’application. Et montre à quel point la course entre l’application Flipboard et ses concurrents, comme Apple News, n’est plus vraiment serrée.

La mise à jour de l’application Flipboard « Pour vous »

La mise à jour d’aujourd’hui permettra désormais aux utilisateurs d’affiner les sujets qui déterminent quel contenu apparaît dans la section principale de Flipboard. C’est là que les utilisateurs, comme moi, passent la majorité de leur temps dans l’application.

L’ouverture de « Pour vous » est une activité qui s’apparente à la lecture rapide d’un fil Twitter. Les utilisateurs de Flipboard qui souhaitent aller plus loin peuvent toujours accéder aux flux de sujets personnalisés qu’ils ont ajoutés. Ou voyez s’il y a eu des mises à jour pour l’un des magazines individuels qu’ils suivent. Quant à « Pour vous » lui-même, il est informé par tout ce que vous suivez dans l’application Flipboard. Et c’est comparable à quelque chose comme la ligne “Populaire sur Netflix” dans l’application Netflix – une étiquette que les utilisateurs avertis de Netflix savent probablement ne signifie pas “c’est en fait le contenu le plus populaire sur Netflix”.

Au contraire, cette rangée pourrait recevoir l’étiquette plus précise mais trop longue et bancale de « Populaire sur Netflix… parmi les personnes qui ont des intérêts qui sont identiques ou similaires aux vôtres ». C’est la raison pour laquelle, sur Flipboard, ma rubrique « Pour vous » comprend toujours beaucoup d’actualités Covid. Même si je ne suis rien, même à distance, connecté à la pandémie à l’intérieur de l’application. Et je suis presque sûr que je n’ai jamais donné à Flipboard un seul signal qui suggérerait que je veux voir beaucoup de nouvelles à ce sujet. Il y a apparemment des gens qui aiment les mêmes choses que moi et qui consomment également une tonne de nouvelles sur la pandémie.

Avec la nouvelle mise à jour de l’application Flipboard, vous verrez maintenant une icône de réglage dans le coin de votre section « Pour vous ». Ce qui vous permettra de sélectionner et de désélectionner des sujets qui informent le contenu qui apparaît dans cette section.

Le choix t’appartient

Ce n’est pas une mince affaire. Pensez-y. Disons que vous suivez Axios sur Flipboard et que vous êtes un fervent démocrate. Si, à cause de ce qu’un éditeur comme celui-ci couvre, vous commencez à voir trop d’histoires Trump ou GOP dignes d’intérêt dans votre flux, il est probable que vous n’apprécierez pas autant votre expérience Flipboard.

C’est la chance qu’une application prend, plus elle doit deviner ce qu’elle pense que ses utilisateurs veulent voir. Bien sûr, les accros de l’actualité savent que suivre l’actualité signifie également consommer ce que les éditeurs pensent que vous devez voir, pas seulement ce que vous aimeriez voir. C’est pourquoi il y aura inévitablement des éléments dans « Pour vous » qui pourraient faire gémir un utilisateur de Flipboard. Ou roulez des yeux, ou peut-être même fermez complètement l’application de frustration.

Cependant, la possibilité de dire à Flipboard avec encore plus de précision ce que vous voulez dans votre flux devrait aider à atténuer ce problème.

“Ce niveau de contrôle du contenu est unique à Flipboard”, a déclaré le PDG de Flipboard, Mike McCue, dans un communiqué de presse. « Pensez simplement à la difficulté d’ajuster votre flux sur une autre plate-forme.

« Un flux hautement personnalisé permet aux gens de se concentrer sur les choses qui comptent pour eux, sans être distraits par le doomscrolling, la désinformation ou la navigation dans la vie des autres. Nous construisons une plate-forme qui permet aux gens de prendre le contrôle de leur consommation de médias, plutôt que de la laisser les contrôler. »

Comparez tout cela avec quelque chose comme Apple News. C’est une application décente, pour ce qu’elle veut être. Mais le contraste avec Flipboard ne pourrait pas être plus frappant. Dans Apple News, vous suivez des sujets et il y a un flux à défilement vertical. Celui qui vous montre du contenu provenant des sujets et des chaînes/éditeurs que vous suivez. Et il y a quelques autres cloches et sifflets qui le différencient encore. Des choses comme « Audio Stories », qui sont des versions audio habilement produites du contenu de certains éditeurs. Et Apple News commence également à proposer plus de contenu hyper-local.

Plaisir, vs engagement

Les améliorations apportées à Flipboard au cours de la dernière année, quant à elles, ont été d’un genre différent. Du test de conception d’un flux Flipboard défilant à la place du mécanisme de « flip » à l’ajout d’actualités locales, la possibilité de personnaliser des sujets, la création de storyboards et bien plus encore, l’équipe travaille de manière subtile pour améliorer les utilisateurs. plaisir de l’application. Pas nécessairement leur engagement.

Souvent, la découverte fortuite d’un contenu agréable que je ne m’attendais pas à voir – quelque chose que Flipboard a trouvé et poussé dans mon champ de vision – me donne l’impression que je viens de vivre une excellente expérience Flipboard. Même si je n’étais dans l’application que quelques minutes. La mise à jour d’aujourd’hui rendra probablement cela encore plus régulier.